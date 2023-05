ゆりやんレトリィバァ「将来的にはアメリカで芸人として活動してみたい」夢を抱くきっかけとなった海外映画とは？

きゃりーぱみゅぱみゅがパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「CHINTAI presents きゃりーぱみゅぱみゅ Chapter #0 ~Touch Your Heart~」(毎週日曜12:30~12:55)。この番組では、きゃりーが自身の趣味や興味のあることについて語ったり、いま輝いているゲストをお迎えしたりしながら、さまざまなエピソードを1冊の本に見立て、紐解いていきます。4月23日(日)、4月30日(日)の放送では、お笑い芸人のゆりやんレトリィバァさんをゲストに迎えて、お届けしました。ゆりやんさんは、1990年生まれ、奈良県出身の32歳。大学4年生のときに吉本興業のお笑い養成所「NSC(吉本総合芸能学院)」大阪校に入学し、首席で卒業。以降、多くのメディアに出演し、「女芸人No.1決定戦 THE W 2017」や「R-1グランプリ2021」などのお笑いコンテストで優勝を果たし、海外の公開オーディション番組「American`s got Talent」にも出演、さらにはファッションアイコンとしても活躍しています。2人でしっかりと話すのはこの日が初めてではあるものの、普段からゆりやんさんのYouTube公式チャンネル「ゆりやんレトリィバァのシンプルライフ」やInstagramをチェックしているというきゃりー。今回は、唯一無二の芸風を貫くゆりやんさんがどのように作られていったのかを探るべく、“ゆりやんレトリィバァの作り方”をテーマにトークを展開することに。幼少期はとても恥ずかしがりやで、人前に出るのもあまり得意ではなかったというゆりやんさんにとっての転機は、小学2年生のとき。吉本新喜劇の面々が出ていたテレビ番組を観たのがきっかけで“吉本に入りたい”と思うようになったと言います。とはいえ、恥ずかしがりの性格は変わらず、「田舎だったので同級生がめっちゃ少なくて、友達同士で吉本新喜劇の真似をしたり、(芸人さんの)ものまねをやったりするぐらいで、表に出てやるのは恥ずかしいという感じでした」とゆりやんさん。同級生12人みんなで「吉本に入ろう」と話していたものの、小学3年生、4年生……と歳を重ねていくにつれて周りの友達はお笑い芸人とは別の夢を抱くように。しかし、ゆりやんさんだけはブレることなく「中学、高校、大学もずっと(“吉本に入りたい”と)思っていて気づいたら今に至るという感じ(笑)」と笑顔をのぞかせます。当時、お笑い芸人になりたいという思いは強く持っていたものの、「自分がおもしろいとはまったく思っていなかった」と言います。ネタの作り方についても駆け出しの頃はさっぱりわからなかったものの、テレビや映画のシーンから着想を得たり、人との会話のなかで“おもしろそう”と感じたことをネタに落とし込んでいくスタイルだと明かしてくれました。ゲストが背中を押された作品を紹介してもらうコーナーで、ゆりやんさんがセレクトしたのは、映画「バック・トゥ・ザ・フューチャー」。小学生低学年のときに初めて本作を観たというゆりやんさんは、主人公・マーティを演じるマイケル・J・フォックスのかっこよさに魅了され、「マイケル・J・フォックスがしゃべっている英語を“私もしゃべってみたい”、“(映画のような)アメリカの生活をしてみたい”と思って、アメリカに憧れを抱くようになった」と振り返ります。改めて、「将来的にはアメリカで芸人として活動してみたい。そんな夢を持たせてくれたのがこの作品」とセレクト理由を語りました。また、きゃりーからゆりやんさんに向けて「自宅のこだわりはありますか?」という質問が。コロナ禍となり自宅で過ごす時間が多くなったこともあり、「自分の好きな部屋にしようと思った」と言い、トレーニング好きのゆりやんさんは、寝室として使っていた部屋からベッドを移動させ、壁に鏡を取り付けるなどしてトレーニングルームに改造。さらに最近ではリビングにDJブースを設置。「DJになりたくて、全然できないんですけど(苦笑)。形から入ろうと思って」と、はにかんでいました。2週にわたるゆりやんさんとのトークを振り返り、きゃりーは「(トークが)本当に楽しい。“まだ話し足りないな”と思ったので、先ほど連絡先を交換しました!」と明かしつつ「今度、ご飯も一緒に行ってみたい」と話していました。次回、5月14日(日)のゲストはラッパー・シンガーのちゃんみなさんです。<番組概要>番組名:CHINTAI presents きゃりーぱみゅぱみゅ Chapter #0 ~Touch Your Heart~放送日時:毎週日曜 12:30~12:55パーソナリティ:きゃりーぱみゅぱみゅ番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/heart/