【すみっコぐらし×フェイラー】大人っぽ可愛い初コラボ☆ドットデザインのすみっコたち

フェイラーのギフトコンセプトショップLOVERARY BY FEILER(ラブラリー バイ フェイラー)とすみっコぐらしとのコラボレーションが決定! 上品で大人っぽい「フェイラー」とキュートでゆるかわいい「すみっコ」があわさった ”大人っぽ可愛い” アイテムの数々、これはチェックするしかないかも♪

ドイツ・ババリヤ地方の伝統工芸織物シュニール織に創意工夫を重ね、美しい色柄と優しい質感のハンカチ、インテリアクロス、ポーチやバッグなど、上質な暮らしを彩る商品を幅広く展開し、素材へのこだわりと独自の技術によって、 シュニール織を代表するライフスタイルブランド「フェイラー」。

そんな「フェイラー」の中でも、上質なシュニール織の質感はそのままに、ポップでキュートな色柄が人気のフェイラーのギフトコンセプトショップ「LOVERARY BY FEILER(ラブラリー バイ フェイラー)」が、サンエックスの人気キャラクター『すみっコぐらし』と初コラボする。

2023年6月7日(水)より、フェイラー銀座本店、フェイラー天神地下街店、髙島屋大阪店フェイラーショップ、全国14店舗のラブラリーフェイラーショップ、フェイラー公式オンラインショップにてお取り扱いがスタートするコラボアイテムは、すみっコぐらしの人気キャラクターしろくま、ぺんぎん? 、とんかつ、ねこ、とかげ、えびふらいのしっぽと、パステルカラーのドットを組み合わせたとってもキュートなアイテム揃い。

フェイラーのシュニール織の柔らかな質感とすみっコぐらしのかわいいデザインがあわさった、上品で落ち着いたちょびっと大人っぽさを感じられる仕上がりになっている。

ラインナップはハンカチ3種、ポーチ、ペンポーチ、巾着、カードポーチ、バッグ、トートバッグ、しろくま型どりポーチ、とんかつ型どりポーチの全部で11種類。

ふんわりした手触りと優しいパステルカラーが癒やしを感じさせてくれそう。

型どりポーチは小物などを入れて持ち運べるだけでなく、バッグなどに付けているだけでもチャームみたいに可愛いので、おすすめです♪

さらにコラボハンカチが20名様当たるフェイラー公式Twitterフォロー&リツイートキャンペーンも実施される。

2023年5月10日(水)20:00~2023年5月17日(水)23:59の期間中、フェイラー公式Twitter(@feiler_jp)をフォローの上、キャンペーン投稿をリツイートされた方の中から抽選で20名様にコラボデザインハンカチがプレゼントされる。

ハンカチの縁どりのカラーはプレゼントされてからのお楽しみに!

(C)2023 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.