ディズニー大好きSCANDAL「113」を巡るディズニー作品との共通点に驚き!?

SCANDALがパーソナリティをつとめる番組「SCANDAL Catch up Supported by 明治ブルガリアヨーグルト」。結成、デビューから10年超のキャリアを持ち、最近では国内のみならず世界各国にも熱狂的なファンが多い彼女たち。英語で「最近どう?」という意味の「Catch up」そのままの、フランクな内容でお届けしていきます。5月8日(月)の配信は、SCANDALに関係がある(?)数字の「113」の謎について、メンバーたちが再び迫りました。以前の放送で、「113」がSCANDALに関係のある数字だという話を取り上げましたが、メンバーたちは終始半信半疑の様子でした。今回はそんな「113」にまつわるメールがリスナーから届いたということで、その内容を紹介することに……。スタッフ:以前、「113」という数字がSCANDALにとって、いかに運命の数字なのか。その関係を紐解いて、数々の検証をしたじゃないですか?HARUNA:はい、やりましたね。まあ、不思議な数字ということで……。TOMOMI:私たちには、さほど関係がない数字というか……。RINA:え? あれにメールがきたってこと?HARUNA:あのこじつけにノッてくるリスナーがいたってこと?スタッフ:みなさん、ちょっと待ってください。これは「ガチ」なんです。事態はすごい方向に進んでいます。RINA:「ガチ」ってどういうこと?スタッフ:大変なことになっています。メールを読んでください。HARUNA:とにかく読みます。<リスナーからのメール・オリバーさん>こんにちは、SCANDAL。以前に「113」という数字が、SCANDALにとって運命の数字だという内容を取り扱っていましたが、ディズニーやピクサーにとって"A113"という文字列が秘密番号として扱われています。実は「A113」という番号は、アメリカのカリフォルニア芸術大学内にある教室の番号なのです。この教室は、入学した学生が初年度にグラフィックデザインとキャラクターアニメーションを勉強する場所。これまでディズニーやピクサーをはじめ、数多くのクリエーターたちが学んできました。例えば「ウォーリー」では、主人公のウォーリーが宇宙船で使ったコードナンバーが「A113」なんです。そしてピクサーの代表作「トイ・ストーリー」では、ウッディの持ち主であるアンディ少年の母親が運転する車のナンバープレートも同じ番号が使われています。ディズニー好きとして知られるSCANDAL。2015年には、とある企画でディズニーとコラボレーションし、ヴィランズ(悪役)の衣装を身にまとったグラビアも披露しました。これには「『113』はSCANDALに何の関係もない!」と突っぱねてきたメンバーも、今回のメールには「えーっ……」と絶句。TOMOMI:うん、「ガチ」やね……。MAMI:マジだね、すごい……。HARUNA:すごいね……。スタッフの調べによると、「A113」という文字列が画面上に登場する作品は「トイ・ストーリー」「バグズ・ライフ」「モンスターズ・インク」「リロ・アンド・スティッチ」「ファインディング・ニモ」「カーズ」「レミーのおいしいレストラン」「カールじいさんの空飛ぶ家」などなど……。さらには「アベンジャーズ」や「ザ・シンプソンズ」にも登場するようです。実際に、作品中に出てくる「A113」が隠された画像を見たメンバーたちの反応は……。RINA:ほんまや……!MAMI:こわいよぉ……。HARUNA:マジだね、これ。MAMI:「113」のことを甘くみていた……。知ってしまったよ。HARUNA:これは簡単に手を出してもいい話題じゃなかったんじゃないですかね……。<番組情報>番組名:SCANDAL Catch up Supported by 明治ブルガリアヨーグルトAuDee、Spotifyで配信中。配信日時:毎週月曜 21:00〜パーソナリティ:SCANDAL番組サイト: https://audee.jp/program/show/100000056