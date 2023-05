短冊CDをフィーチャーしたイベント「短冊CDの日 2023 -シングルCDの祭典-」が7月7日に開催される。

七夕飾りの短冊のような見た目であることから短冊CDとも呼ばれている8cmシングルCDは、1990年代に大流行し、今年誕生から35周年を迎えた。「短冊CDの日」は、このパッケージを通じて、令和に活動するアーティストの音楽とCDショップを盛り上げていこうという趣旨のイベントで、新作・旧作を含めた50作品以上の短冊CDが全国のCDショップにて発売される。

fishbowlが短冊CDでリリースするニューシングル「七夕」は静岡市清水区の「七夕まつり」からインスパイアされた新曲。これまでのfishbowlにはなかったミディアムナンバーとなっており、カップリングにはTikTokにて「#新間の歌」の再生数が静岡市の総人口を超えたことを記念して制作された新間いずみのソロ楽曲「アイラブユー」が収録される。

「短冊CDの日」の開催に合わせて、大滝詠一が1997年にリリースした唯一の短冊CD「幸せな結末」の復刻リリースも決定。「幸せな結末」はドラマ「ラブジェネレーション」主題歌として大ヒットを記録した楽曲で、復刻盤には本楽曲の最新リマスタリング音源とカップリング曲「Happy Endで始めよう」のオリジナルカラオケが収録される。

また「短冊CDの日」当日、東京・BATICAではコウトウマリア、中津マオ、なんちゃらアイドル、marble≠marble、脇田もなりらが出演する記念イベントが開催される。

「短冊CDの日 2023 -シングルCDの祭典- 」発売予定アーティスト

大滝詠一 / 3776 / ABIGAIL / anew / ASLETICS x Zpinkpong / ayU tokiO / cherish your bubble / d-girls / fishbowl / FLASHLIGHTS / FUCK ON THE BEACH / Ikkubaru / kito-mizukumi rouber / marble≠marble / miobell records V.A.(PLECTRUM / Three Berry Icecream / Grenfelle / Mood Six/ 黒沢健一)/ MASONNA / MCあんにゅ / Nostalgic New Town / OCHA∞ME / PaRet / SANSARA / Strawberry Kick / The Scooters / Tokimeki Records / Tokyoかけひき倶楽部 / WAY WAVE / アシスタンツ / コウトウマリア / さかさまJr. / サリー久保田グループwith笠浩二 / たんきゅん / ディスク百合おん / なんちゃらアイドル / ハレトキドキ / マイクロスター / みゆゆんfrom春日井アイドル / やなぎさわまちこ / ルカタマ / 星野みちる / 脇田もなり / 吉田哲人 / 真尾まお / 水島雄毅 / 赤帽さん / 中津マオ / 中道ひびき / 東京デスモ / 平野友里

短冊CDの日Release&DJParty2023

2023年7月7日(金)東京都 BATICA

<出演者>

LIVE:コウトウマリア / 中津マオ / なんちゃらアイドル / marble≠marble / 脇田もなり / and more

DJ:ディスク百合おん / DJジャレコ / カマタダイスケ / and more