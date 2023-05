SEVENTEEN・JEONGHAN 新曲『F*ck My Life』は「みなさんの癒しと希望になったらいいな」10thミニアルバム『FML』紹介

13人組ボーイズグループ・SEVENTEENのJEONGHAN(ジョンハン)がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! SEVENTEEN LOCKS!」。5月8日(月)の放送では、4月にリリースされた10thミニアルバム『FML』を取り上げ、収録曲の「F*ck My Life」「Super」「Dust」について語りました。そのなかから、アルバム全体と、「F*ck My Life」についてのコメントを紹介します。JEONGHAN:今日は、10枚目のミニアルバム『FML』についての授業をおこないます。今回のアルバムには、デビュー後初めてタイトル曲が2曲収録されています。2曲ともとても自信があったので、1曲に絞れなかったんです。まず『FML』は、みんなが共感する音楽を通じて、幸せと健康、ポジティブの価値観を伝えるアルバムです。『FML』は英語の新造語です。良くないことが起きたときや状況が悪くなったときに、自分の人生を嘆いたり悲観する俗語の略語だということです。そういう良くない状況で、否定的な考えに埋没されるよりは、悲観して挫折する代わりに、くじけずに一緒に戦って乗り越えよう、という肯定的な癒しと希望のメッセージを伝えるアルバムです。収録されている6曲が全部とても良くて、全曲楽しんで聴いていただけると思います。たくさんの愛をお願いします。JEONGHAN:(楽曲を聴きながら)スタートからいいと思いませんか?アルバムの1曲目、そしてタイトル曲です。この曲はオールドスクールヒップホップリズムがベースになっていて、大きな癒しと希望になると思っています。この曲を初めて聴いたときは、僕が幼いころに聴いていた音楽、それから練習生のときにたくさん練習した曲のようだったので、すごく懐かしかったです。みなさんの癒しと希望になったらいいなと思います。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/