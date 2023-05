ASP・ナ前ナ以＆チッチチチーチーチー 事務所の先輩BiSHアイナ・ジ・エンドは「神です」

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。5月11日(木)の放送は、ASPのナ前ナ以さんとチッチチチーチーチーさんがゲスト出演。パーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)が、事務所の先輩で番組レギュラーのBiSHアイナ・ジ・エンドへの思いを聞きました。こもり校長:初めまして! よろしくお願いします!ASP:よろしくお願いします!こもり校長:ASP先生はBiSH先生の後輩グループということで、(所属事務所は)WACKですよね?チッチチチーチーチー:はい!ナ前ナ以:そうです!こもり校長:チッチチチーチーチー先生はユメカ・ナウカナ?先生と、去年(2022年)の9月にメジャーデビューシングル『Hyper Cracker』をリリースしたタイミングで、アイナ・ジ・エンド先生の「アイナLOCKS!」に遊びに来てくれていましたね。チーチー:はい。2人でアイナ先生のところにお邪魔しました。こもり校長:そのときはどうでしたか?チーチー:普段はそんなにしゃべることがなくて……。こもり校長:というか、会うの!?チーチー:いや、事務所で月に3回お会いできたら……。こもり校長:それは会ってますね(笑)。ほぼ、週1じゃないですか!チーチー:会ってるか……じゃあ、月に2回くらいです(笑)。こもり校長:それでも、隔週で会えていますね(笑)。チーチー:そうですね(笑)。でもそのときには、あまりお話ができないので……アイナ先生もお忙しいですし。こもり校長:アイナ先生は、ASP先生にとってぶっちゃけどういう存在なんですか?ナ前ナ以:神です!チーチー:神です……!こもり校長:神なんですか!?ナ前ナ以:「存在するんだ……!」っていう。こもり校長:その次元!?チーチー:はい。見ている側だったときから神だったし、同じ事務所に入っていろんなことを教わっても、やっぱり神だと思っています。こもり校長:BiSH先生のことは、この業界に入る前から見ていたんですか?チーチー:見てました。こもり校長:じゃあ、BiSH先生の後輩になれたのはかなり嬉しいことだし、その人たちと同じ空気を吸っているだけで「こんなことがあるんだ……!」みたいな?ナ前ナ以:はい、思っちゃいますね。こもり校長:ナ前ナ以先生は……さっき目があったときは「大丈夫かな?」と思ったんですけど、アイナ先生の話になった瞬間にすごくかわいらしい笑顔になりましたね(笑)。ナ前ナ以:(笑)。(校長に対しても)同じくらいの笑顔でしたよ!こもり校長:(笑)。やっぱり、アイナ先生はすごいんだな。じゃあ、あとでアイナ先生に報告しておきましょうかね。ASP:いいんですか!?こもり校長:あとで、連絡しておきますね。チーチー:すごい……うれしいです!ナ前ナ以:ありがとうございます……!ASPは、4月26日(水)にメジャーファーストEP『DELiCiOUS ViCiOUS』をリリース。また、全国7ヵ所をまわるツアー「KiLLiNG ASP TOUR」を開催中です。詳細はオフィシャルサイトまで。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/