ASP「猛毒のように広がっちゃえ」メジャーファーストEP『DELiCiOUS ViCiOUS』リリース

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。5月11日(木)の放送は、ASPのナ前ナ以さんとチッチチチーチーチーさんがゲスト出演。パーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)が、新曲「TOXiC iNVASiON」の感想を伝え楽曲について聞きました。ASPは、4月26日(水)にメジャーファーストEP『DELiCiOUS ViCiOUS』をリリース。今回、話題になった「TOXiC iNVASiON」は、そのリード曲です。こもり校長:ASP先生は、4月26日にメジャーファーストEP『DELiCiOUS ViCiOUS』をリリース。おめでとうございます!ASP:ありがとうございます!こもり校長:聴かせてもらったんですけど、すごくド直球で、かっこいいものを「かっこいい」と表現するのが意外でした。WACKに所属されているみなさんって……言い方が正しいかはわかりませんけど、個性が立っていたり、それぞれの色を濃く出そうとされるのが強みだと思うんです。ASP先生のその強みが、かっこいいなと思いました。ナ前ナ以:嬉しい!こもり校長:(1曲目に収録されている)「TOXiC iNVASiON」はもちろんかっこいいと思ったんですけど、海外の大物アーティスト・プロディジーのマキシムが曲の根幹部分を作ったと聞きました(作詞作曲はODD Foot WorksのPecoriさん、アレンジはYohji Igarashiさん)。プロディジーって、あのバンドのプロディジーですよね!?ASP:はい!こもり校長:すごいめぐり合わせの1曲ですよね。それを自分たちのものにして、作品として作りこめているのはすごいです。ASP:ありがとうございます!こもり校長:普通にかっこいいです!チーチー:ありがとうございます……!こもり校長:みなさんにとっては、どんな曲になりましたか?ナ前ナ以:「TOXIC」は猛毒という意味なので、「猛毒のように広がっちゃえ」という気持ちも込めてラップをつないでいます。結構、攻撃的な曲になっています。――ここで「TOXiC iNVASiON」をオンエアこもり校長:本当にかっこいいよね。ラップのところも平メロのところも、展開もいっぱいあって。メンバー7人で歌う強みが出ていますね。チーチー:ありがとうございます!