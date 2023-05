SEVENTEEN・JEONGHAN「もともとのトーンよりとても低くて太い声」新曲『Super』でラップに挑戦

13人組ボーイズグループ・SEVENTEENのJEONGHAN(ジョンハン)がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! SEVENTEEN LOCKS!」。5月8日(月)の放送では、4月にリリースされた10thミニアルバム『FML』を取り上げ、収録曲の「F*ck My Life」「Super」「Dust」について語りました。そのなかから、「Super」と「Dust」についてのコメントを紹介します。JEONGHAN:(楽曲を聴きながら)この曲は、「F*ck My Life」とは全く音楽の感じが違いますよね。試練と挫折を経験しながら自身をアップグレードする“孫悟空”からインスピレーションを受けました。キャリアハイを持続し、無限に成長中のSEVENTEENですが(笑)、(自分で言うのは)すごく恥ずかしいんですけれども……を、孫悟空に例えて表現をしてみました。僕たちは、これからもずっと成長するし一生懸命頑張るし、前に進んで走り続けるんだ、というメッセージを込めました。この曲では、僕がラップパートを担っています。面白かったことがあって、「なんで僕がラップパートをやるの?」って聞いたときに、会社の方が冗談で「JEONGHANさん、ユニットリバースのときにラップしてた(※)のがすごく楽しかったから、1回入れてみたんだよ」っておっしゃって、レコーディングをすることになったんですけど(笑)。初めてやったのですごく緊張はしたんですけど、やってみたら結果的によかったようで満足しています。もともとの僕の声のトーンではなくて、とても低くて太い声でやろうと努力をしました。(※韓国でのファンミーティングの際に、他メンバーが担当しているラップ曲を披露した)MVでは、200人を超えるダンサーさんと一緒に作ってみました。すごくプライドを満足させるような、気分が良くなるようなMVでした。JEONGHAN:(楽曲を聴きながら)この曲は、なんというか……心をくすぐったくさせるような、サウンドと歌詞とメロディーを兼ね備えていると思います。去った人を思い出す感情を、言語遊戯でセンスよく表現させた曲です。(作詞を担当したメンバーの)WOOZI先生は本当に天才だな、って……どうしたらこんなふうに歌詞を書くことができるんだろう、と思います。でもこの曲だけではなく、これまでのSEVENTEENの曲の歌詞を見ると、本当にWOOZI先生がすごいなって思うんですよね。アルバムが出る前に、メンバーとスタッフとみんなで聴いてみたんですけど、本当にみんなが気に入った曲でした。こんなふうに僕たちの曲を紹介して、お届けすることができて、すごくいい時間だなと思います。今日、紹介できなかった曲も全ていいので、全部聴いていただけたら嬉しいです。SEVENTEENのJEONGHANは、毎月1週目の月曜から木曜にレギュラー出演中です。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/