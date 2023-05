実写『聖闘士星矢』新田真剣佑、USプレミアのレッドカーペットに堂々登場！

2023年4月28日(金)より全国公開中、新田真剣佑初のハリウッド映画主演作となる『聖闘士星矢 The Beginning』(原題:ナイツ・オブ・ザ・ゾディアック)。この度、現地時間5月10日(水)にアメリカ・ロサンゼルスにあるアカデミー ミュージアムでUSプレミアが開催された。

『聖闘士星矢 The Beginning』(原題:ナイツ・オブ・ザ・ゾディアック)はハリウッド制作の特撮実写映画。

原作は全世界で累計5000万部を超え、アニメシリーズが世界中で人気となった、車田正美原作『聖闘士星矢』。ギリシャ神話を下敷きに、女神アテナを守る希望の戦士・聖闘士(セイント)の戦いを描く。主人公・星矢を初めとする聖闘士が、聖衣(クロス)と呼ばれる鎧を纏うのが特徴だ。

主人公の星矢を演じるのは、『パシフィック・リム:アップライジング』で初のハリウッド映画出演、そして本作でハリウッド映画初主演となる新田真剣佑。ほかにも『ロード・オブ・ザ・リング』シリーズや『ゲーム・オブ・スローンズ』のショーン・ビーンや『X-メン』シリーズのファムケ・ヤンセンなど、ハリウッド実力派俳優がその脇を固めている。

監督は2019年、世界中のNetflixにおいて視聴数No.1をたたき出した『ウィッチャー』の製作総指揮兼演出を務めたトメック・バギンスキー、そしてスタント・コーディネータ―を『シャン・チー/テン・リングスの伝説』やジャッキー・チェンのスタントで有名なアンディ・チャンが担当している。

さらに『マトリックス レザレクションズ』や『DUNE/デューン砂の惑星』、『ジュラシック・ワールド/新たなる支配者』などハリウッドのそうそうたる超大作を手掛けるDNEGなどがVFXを担当するなど、ハリウッドの精鋭たちが集結し4月28日(金)新しい伝説を作り出す。

本作で描かれるのは、星矢のはじまりの物語。幼い頃に姉と生き別れになった青年星矢は、姉を探しながらスラム街の地下格闘技で生計を立てていた。ある日、アルマン・キド(ショーン・ビーン)と名乗る男に出会い、女神アテナ(マディソン・アイズマン)の生まれ変わりであるシエナを守るという自らの運命を知ることになる。

現地時間5月10日(水)に開催されたUSプレミアでは、本作のメガホンをとったトメック・バギンスキー監督、カシオスを演じたニック・スタール、マイロックを演じたマーク・ダカスコス、ネロを演じたディエゴ・ティノコ、シエナを演じたマディソン・アイズマン、グラードを演じたファムケ・ヤンセン、アルマン・キドを演じたショーン・ビーン、そして主演の新田真剣佑が登場すると、会場からは万雷の拍手と大歓声が巻き起こった!

会場に集まったファンたちは、各々キャラクターのコスプレを楽しんでおり、「星矢のアニメを見てきた私達は、いつかこんなことが起こるんじゃないかと待ち望んでいました。だから映画が出来て、それを実写で見られるというだけで、それは待ち遠しいことです。それが私たちの喜びなのです!」と興奮した様子。そんな熱狂的なファンと大勢のマスコミ陣に迎えられ、大盛りあがりのイベントとなった。

トメック・バギンスキー監督は、日本で実施されたプレミアについて、「極めてやりがいがありました。なぜなら、あの場所ですべてが生まれたからです。漫画の作者である車田正美さんとついにお会いすることができました。それは、とても感動的な出会いでした。なぜなら私は、7年間この作品に取り組んできて、ようやく作者と直接会うことができたからです。そして、そこにいるファンの皆さんや、この映画を長い間待ち望んでいた人達に会えたことも、とても素晴らしかったです!」、さらに「日本の皆さん、僕たちはもっとこの作品を作り続けたいです。そして『聖闘士星矢』の世界からもっとたくさんのお話を皆さんに届けたいと思っています!」と未来への展望を明かした。

ショーン・ビーンは、日本について「日本はとても素晴らしかったです。そんなに長くは滞在できませんでしたが、妻も僕もとても日本が好きなので、今年中にもう一回行こうと思っています。とても素晴らしい国なのでもっと見てみたい、行ってみたいところがあります。とても素晴らしい旅でした」と話し、ファンに向けて「映画を楽しんでもらえたでしょうか。まだ見ていない人は是非見に行ってください。とっても良い映画なので!」とメッセージを伝えた。

ファムケ・ヤンセンも日本について、「信じられないくらい素敵だったわ! 日本大好き、そして東京も大好き。食事もとってもおいしかった・・! 短い間だったけど、いろんな所へ行ったわ」、そしてファンへ向けて「日本の大人気アニメ(の実写版)がアメリカで作られたってことにとっても幸せで興奮しています。映画が成功するように一緒に祈っていてくださいね!」とコメント。

マディソン・アイズマンも「とても楽しかったです。私は今まで日本に行ったことがなかったんです。滞在期間は4日くらいだったかな。本当にあっという間でした。でも、とても楽しかったです。また時間を見つけて行きたくて、その日まで指折り数えているような気持ちです。とにかく最高でした!」と日本への熱いコメントを話し、ファンへ向けて「ハロー、みんな! 『聖闘士星矢 The Beginning』のプレミアに来たマディソン・アイズマンです。日本ではもう公開されていると思いますので、まだご覧になっていない方は是非ご覧になってください!」と語った。

ディエゴ・ティノコは日本について、「日本はこれまで僕が訪れた国の中でも最も美しい国の一つでした。皆さんとても丁寧に対応してくださいました。素晴らしい人達と素晴らしい時間を過ごしました。絶対また行きたいです」、ファンに向けても「日本の皆さん、大好きです! この映画を応援してくれてありがとう。みんな大好きです! この映画のキャストみんな、君達が大好きです。またすぐに会いましょう!」と嬉しそうにコメント。

マーク・ダカスコスは、日本でのプレミアについて「とても素晴らしかったです! もうあんな素晴らしいプレミアは初めてでした! とても手が込んでいてエネルギーに満ち溢れていました。写真を撮ったり、話したり、本当に素晴らしかったです」、ファンへ向けても「『聖闘士星矢 The Beginning』のファンの皆さんこんにちは! もう映画を見てくれましたか? 私たちが愛をもって作ったこの作品を同じように楽しんで愛してくれたらうれしいです。コスモを燃やせ!」と作品のセリフを織り交ぜコメント。

ニック・スタールは、プレミアに参加して、「素晴らしいね。早く見たいよ。ずっと公開を待っていたんだよ。だから今日はとっても楽しい夜になるね」と話し、新田についても「一緒に仕事をしていて最高でした。彼はとても楽しい人でした。そしてとても才能がある。彼のマーシャルアーツの訓練はとても印象的だったんだ。僕はスタントマンについていけなかったけど、彼はそれができた。彼はとても運動神経がいいんだ。とても才能のある男だ」、そしてファンへ向けて、「日本のファンの皆さん、アニメが好きでも、『聖闘士星矢』の歴史を知っていても、この映画はアニメに誠実に作られていると思います。先入観を持たずに観に行ってみてください!」と想いを語った。

最後に新田真剣佑は、今の気持ちを「いつかこのような日が来ると思っていましたが、こんなに早く来るとは、思っていなかったので、とにかく幸せな気持ちでいっぱいです。原作を知っている方、知らない方問わず、楽しんでいただける作品になっていますし、知らない方でも良い ”イントロダクションフィルム(入門編)” になっているので、楽しんでいただけると思います。すでに日本では公開しているので、まだ見ていない方、是非劇場でお待ちしております!」と語り、錚々たるキャスト・スタッフ陣が一堂に会し行われた、盛大なUSプレミアは、会場の興奮さめやらぬ中、幕を閉じた。

『聖闘士星矢 The Beginning』は全国公開中!

