「ショッピングサイトはログアウト」「必要な金額を振り分ける」「欲しくても一旦帰る」10代が考えるお金が貯まる方法

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。5月10日(水)は、『お金の貯め方教えてください』と題して放送。以前から「貯金がしたい」と話しているパーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)に、10代のリスナーがアドバイスしました。リスナーのメッセージと、校長のコメントを紹介します。こもり校長:校長先生は、現在お金がございません……! そろそろ貯金しないとヤバい年齢になってきたのかなと思っておりますが、先月のクレジットカードの引き落とし……大人でも引いてしまう額でした。具体的な額は、ドン引きされてしまうので言えません!ということで、今夜は……生徒(リスナー)のみなさん! 校長にお金を貯めるためのアドバイスをお願いします。今日は、生徒のみんなが先生、校長の僕が生徒、という関係性です。お小遣いや限られた金額でやりくりしている10代のみんなは、お金を貯めるスペシャリスト! みんなのお金の貯め方を学ばせてください! 実際に使える節約術、無駄遣い防止策、衝動買いをしないためのメンタル面の強化など、お金を貯める方法、お金を使わないようにする方法があったら教えてください!【自分のお金の貯め方計画は、収入(お小遣い)が入ったあとの日程を計画して、そのときに必要な金額を事前に決めておいて封筒などに振り分けるというものです。振り分けたお金は、余ったら貯金します】(14歳)こもり校長:どういうこと? お金が入る前に、使うお金を振り分けておくってこと……!? 食費に3万、洋服代に2万とかを先に決めておいて振り分けるってことでしょ? 俺は、それがわかんないから貯金できないんだよな……(笑)。校長先生は、それがうまく設定できないから貯まんないだよね。【無駄に出歩かないようにしましょう。出歩くからお店に入っちゃって、欲しい物を見つけてお金を使っちゃうんです。まっすぐおうちに帰りましょう。ネットショッピングもNGです! サイトを開かないでください。なんならログアウトしましょう! そしたら、ログインするのが面倒くさくなって見る気が失せません? きっかけを根絶やししましょう!】(19歳)こもり校長:これは、本当にそう! 先月の支払いがものすごい額になっちゃったから、今月はなるべく抑えていたわけ。でも、この間空き時間があったときに出かけちゃって、また買っちゃったのよ。ネットショッピングも……NGだからログアウトしましょうって言うでしょ? それでも……ネットショッピングしちゃうんだよー。俺には無理だーーー!【「服のサイズ感がわからず、同じ服の違うサイズを買う」と言っていましたが、微妙なときは試着してから買うようにしたらいいと思います。あと衝動買いを防ぐために、ある程度目途をつけてから行ったほうがいいです。目当ての物以外にいい物を見つけても、一旦家に帰って買うかどうかゆっくり決めましょう】(16歳)こもり校長:え~……これはできないです! すでにやっています! 目当て以外で欲しい物を見つけたときは一旦家に帰っていますけど、結局欲しくなって買っちゃってます……ごめんなさい!・「部屋が散らかっていて、机の上にあったはずの2千円がなくなりました。なくなった2千円は使えないので、お金をなくしたら貯まります(2千円は探していないけど、部屋のどこかにはある)」という13歳・「我が家では、500円玉貯金で25万円を貯めて家族旅行をしました。今はソファで寝落ちした人のペナルティとしても、500円玉貯金をしています」という16歳・「ズバリ! ご飯代をケチったら貯まります! デリバリーはなるべく控えて、コンビニに行くときや外食の際には、決まった金額だけ持っていくのはどうでしょう?」という16歳・「結局、校長に必要なのは精神論です。購入のルールを決めて、衝動買いはやめましょう。滝行でもして心を入れ直してください!」という17歳と電話をつなぎました。実は「500円玉貯金をしている」という校長は、番組の最後に「年内中に貯金箱をパンパンにします!」と決意表明し、「12月に“達成”か“滝行”かを報告します!」と話していました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/