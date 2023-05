Saucy Dog石原慎也 未発表曲も「本当にいい曲ができている」7月に7thミニアルバムリリース

Saucy Dogのボーカルギター・石原慎也がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! Saucy LOCKS!」。5月10日(水)の放送で、7thミニアルバムのリリースと、アリーナツアーの開催を伝えました。石原:7月19日水曜日に、Saucy Dogの7thミニアルバムがリリースになります! いぇい!なんでミニアルバムにしているかっていうと、1曲目から最後の曲まで聴きやすくて、まあいいんじゃないかっていう感じですね。俺の好きなアーティストでも、「この曲知らなかったな」とかあるんですよ。アルバムとかちゃんと聴いているつもりだったんですけど、実はあんまり聴けてなかったみたいな。だからミニアルバムにして、みんなにいい曲を全部届けるという形をとっております……!このミニアルバムには、すでに発表になっている楽曲「怪物たちよ」、「現在を生きるのだ。」、「紫苑」、「サマーデイドリーム」を含む、全7曲収録予定です。あとの3曲は……急ピッチで作っています(笑)。もう本当にいい曲ができているので、楽しみにしておいてください!そして、もう1つ! Saucy Dogアリーナツアーの開催が決定しました!11月18日(土)の長野・ビッグハット公演を皮切りに、2024年3月30日(土)、31日(日)の神奈川・Kアリーナ横浜公演まで、全9カ所14公演! 合計13万人を動員するツアーとなっております。いや~多いですよね、正直心配です。みんなも来てくれるかな? ……ハイ、ありがとうございます!(笑)。今回の放送では、“Twitterのいいねとリツイートを押す内容”について、リスナーのメッセージをもとに一般的な判断基準(普通)を決める「普通 of 普通」のコーナーもありました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/