Da-iCE花村想太「一発じゃ足りないでしょ？」10代の複雑な片思いに贈る『スターマイン』

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。松田部長(東京ダイナマイト・松田大輔)が担当する「松田LOCKS!」(毎週水曜放送)のコーナーでは、毎月1組のアーティストが登場し、リスナーの相談にアドバイスと1曲を届けています。5月のマンスリーアーティストは、Da-iCEの花村想太さんです。5月10日(水)の放送では、片思い中の10代リスナーの相談に回答しました。私には小学校4年生から好きだった男の子がいます! その子とは中学校も同じで、あわせて9年間過ごしてきました。でも高校は県外に行ってしまいました。そして噂によると、その男の子は私の友達と付き合ってるらしいです。なのに!! なのに……!高校に入学して少ししたら「元気?」「高校どう?」「友達できた?」など、しつこくLINEが来ます。正直好きだったので嬉しかったです(笑)。でもその噂を聞いてからは、「え?」としか思えません。この、イライラモヤモヤ……でも少し嬉しい気持ちを、音楽で解決してくれませんか?花村想太:この悩み、すごいなぁ〜……! そんなときは「スターマイン」を聴いて、イライラを晴らしてください!恋のドキドキって、ちょっと花火に似ていませんか? 心臓がバックンバックンする感じとか、「もう1回来ないかな?」「もっと連絡来ないかな?」という"一発じゃ足りない"感じが……(笑)。たぶんね、"イライラモヤモヤ"って言いながらも……正直、"嬉しい"が勝っています! まだ若いじゃないですか……15歳、高校生になりたてなんだから、いろんなことを経験するのも一つですからね。自分の友達と付き合ってるかもしれないその男の子とは、LINEとかのやり取りだけですよね。そんなに悪いと思わずに、フラットな気持ちで、社会見学みたいな気持ちで、LINEのやり取りを「スターマイン」に合わせてやってくれたらなと思います。一発じゃ足りないでしょ? 一回じゃ足りないやん? もっとドキドキしたいやん……!?今回、選曲された「スターマイン」は、5月24日(水)リリースのニューアルバム『SCENE』に収録されています。詳細はオフィシャルサイトまで。「松田LOCKS!」は、毎週水曜日の23時から放送。詳細は、番組の特設サイトをご確認ください。