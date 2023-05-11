スバルとアウトドアブランドのスノーピークはこのほど、コラボレーション企画として「マイスバル」会員向けに道具不要で1泊2日のキャンプを体験できる限定特別プラン「手ぶらCAMP」の提供をスタートした。
特別プランの予約はマイスバルアプリにて申込可能としており、予約対象期間は2023年5月4日～2024年3月31日まで。
全国8か所の施設でスノーピークのキャンプ用具をレンタル
「手ぶらCAMP」はオールインワンテントやシュラフ、焚火台、食器セットなどキャンプに必要な道具一式でレンタルできるプランで、1組5名まで利用可能。テント設営や道具の使い方などは現地スタッフの講習を受けられるため、初心者でも安心してキャンプを楽しめる。
特別プランを利用できるのは「Snow Peak HEADQUARTERS Campfield」（新潟県三条市）ほか、スノーピーク直営のキャンプフィールド8施設。いずれの施設についても、利用予定日の1週間前までに予約が必要だ。
「マイスバル」はスバルオーナー限定のアプリサービス。イベント情報やクーポンなどお得な情報を配信するほか、スバル車のコネクティッド技術を使い愛車の管理ができる「スバル スターリンク」などを利用できる。
プラン詳細
予約対象期間：2023年5月4日～2024年3月31日
対象施設：
・Headquarters Campfield（新潟県三条市）
・十勝ポロシリ Campfield（北海道帯広市）
・LAND STATION HAKUBA（長野県白馬村）
・PARKFIELD Snow Peak 豊田鞍ケ池（愛知県豊田市）
・箕面 Campfield（大阪府箕面市）
・おち仁淀川 Campfield（高知県越知町）
・土佐清水 Campfield（高知県土佐清水市）
・奥日田 Campfield（大分県日田市）
定員：1組5名まで
チェックイン：13:00（現地集合 12:45）
チェックアウト：10:00
予約可能日：利用予定日の1週間前までの完全予約制
プラン料金：51,700円（税込） ※12月-3月はウィンタープランで57,200円（税込）
※食材はオプション制のため、上記金額に含まず。
キャンペーンサイトURL：
スバル公式サイト：
スノーピーク公式サイト：