smash.で配信されているHey! Say! JUMPのレギュラーコンテンツ「JUMP in smash.2nd Season」の集大成となる企画「JUMP!修学旅行」が、本日5月11日より毎週木曜日20:00に配信される。

この企画ではHey! Say! JUMPが山田涼介、知念侑李、中島裕翔の「Hey! Say! 7」チームと有岡大貴、高木雄也、伊野尾慧、八乙女光、薮宏太の「Hey! Say! BEST」チームに分かれ、埼玉県秩父地方を巡る。「Hey! Say! 7」チームは秩父フルーツファームでのいちご狩りのあと、フォレストアドベンチャーでジップスライドやアスレチックに挑戦し、秩父の“自然”を楽しむ。一方の「Hey! Say! BEST」チームは、うどん打ちや天然氷のかき氷を味わうなど“食”がメインのコースをたどる。

途中で合流した2チームは全員で秩父神社に参拝したあと、最終目的地の旅館へ到着。8人で晩酌をしながら和気あいあいとした時間を過ごし、これまでの「JUMP in smash.」を振り返る。YouTubeでは彼らの修学旅行の見どころを凝縮した予告映像を公開中。

※高木雄也の高は、はしご高が正式表記。