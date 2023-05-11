7月15、16日に北海道・いわみざわ公園で行われる野外フェス「JOIN ALIVE 2023」の出演アーティスト第3弾が発表された。
新たに発表されたのは7月15日公演にOriginal Love Jazz Trio、Galileo Galilei、SHANK、女王蜂、中田裕二、バックドロップシンデレラ、桃色ドロシー、16日公演にザ・クロマニヨンズ、milet、安田レイ、由薫の計11組。イベントのオフィシャルサイトでは、5月13日12:00から5月21日23:59までチケットの3次先着予約申し込みを受け付ける。
JOIN ALIVE 2023
2023年7月15日（土）北海道 いわみざわ公園
OPEN 9:00 / START 11:00 / END 21:30
＜出演者＞
asmi / 杏里 / Ochunism / Original Love Jazz Trio / Galileo Galilei / coldrain / Chevon / SHANK / 女王蜂 / 須田景凪 / sumika / チャラン・ポ・ランタン / 超能力戦士ドリアン / 手越祐也 / 中田裕二 / ねぐせ。 / バックドロップシンデレラ / 羊文学 / Fear, and Loathing in Las Vegas / FOMARE / フレデリック / 桃色ドロシー / ヤバイTシャツ屋さん / ヤングスキニー / and more
2023年7月16日（日）北海道 いわみざわ公園
OPEN 9:00 / START 11:00 / END 21:30
＜出演者＞
AI / 新しい学校のリーダーズ / ALI / 家入レオ / indigo la End / EGO-WRAPPIN' / &TEAM / KEYTALK / Creepy Nuts / クレイジーケンバンド / ザ・クロマニヨンズ / サバシスター / 渋谷すばる / SHERBETS / DISH// / NOMELON NOLEMON / HEY-SMITH / マカロニえんぴつ / milet / 安田レイ / 由薫 / reGretGirl / Little Glee Monster / リュックと添い寝ごはん / WurtS / and more