6月17、18日に東京・渋谷の8会場で行われるやついいちろう(エレキコミック)の主催イベント「YATSUI FESTIVAL! 2023」の出演者第4弾が発表された。

追加されたのはAppare!、アップアップガールズ(2)、eastern youth、エレキコミック、大槻ケンヂ、吉川友にでか美ちゃん、鬼頭哲(渋さ知らズ)、木梨憲武、クマリデパート、THE SUPER FRUIT、スカート、大事MANブラザーズバンド立川俊之、田中貴(サニーデイ・サービス)、DÉ DÉ MOUSE、寺嶋由芙(ゆるほぼゲスト)、東京女子流、堂島孝平、七尾旅人、ばってん少女隊、fishbowl、Haze、三阪咲、ゆるミュージックほぼオールスターズ、lyrical school、渡部真一(渋さ知らズ)など77組。イープラスでは先行チケットが先着にて5月16日まで販売されている。

やついいちろう コメント

渋谷の都市型周遊フェスとして始まったやついフェスも今年で12年目!

第4弾アーティスト77組が発表になりました。今年も200組を超える出演者が集まってくれます。



本当にいろんな縁だけで続けさせてもらっているなーと改めて感じます。例えば今回発表になったとんねるずの木梨憲武さんはTBSラジオ「木梨の会。」に出してもらった時にダメ元で「出て欲しい」と頼んだのがキッカケだったりします。その後所ジョージさんのお家にヒロミさんと向かい僕らの曲まで作って頂きました。そしてちゃんと出演もしてくれるというカッコ良さ! とんねるずの大ファンの自分には夢の様な展開になりました。



出てくれるアーティストさん全てがそんな奇跡の積み重ねで出演を快諾してくれていたりします。本当にありがたいです。改めて今年の豪華過ぎるメンツにびびっております。



1日の出演者日本一のフェス! 音楽、お笑い、アイドル、怪談、占い、サウナなどなど本当のカオスなフェスは日本でやついフェスしかありません!

好きな音楽を聴いて、占いをしてもらったり、アイドルで盛り上がって怪談で怖がったりとバリエーション豊かに楽しめるやついフェス! ただただ楽しみに来てください!



6月17.18日は渋谷でお待ちしています!

YATSUI FESTIVAL! 2023

2023年6月17日(土)東京都 Spotify O-EAST / Spotify O-WEST / Spotify O-nest / Spotify O-Crest / 渋谷duo MUSIC EXCHANGE / clubasia / LOFT9 Shibuya / WOMB

<出演者>

DJやついいちろう / アイデンティティ / 新しい学校のリーダーズ / アップアップガールズ(2) / ぁみ(怪談家) / imai / eastern youth / ウエストランド / エアコンぶんぶんお姉さん / a子 / STU48 / 江沼郁弥 with ??? / エレ片 / エレ片劇団 / カジヒデキ / kiss the gambler / キャン×キャン / キュウ / グソクムズ / えんぷてい / GOING UNDER GROUND / COALTAR OF THE DEEPERS / 大槻ケンヂ / おくまん / 奥村門土(モンドくん) / ザ・チャレンジ×ONIGAWARA / サツマカワRPG / サニーデイ・サービス / ザ・マミィ / 三四郎 / 三拍子 / 柴田聡子(BAND SET) / 渋さ知らズオーケストラ / ジョナゴールド / 水中、それは苦しい / SUSHIBOYS / スチャダラパー / 片想い / SEVENTEEN AGAiN / ゾフィー / downt / 吉川友にでか美ちゃん / 鬼頭哲(渋さ知らズ) / DJ響 / T字路s / 木梨憲武 / toddle / 飛石連休 / 空気階段 / トリプルファイヤー / どんぐりたけし / 永野 / 虹の黄昏 / 人間横丁 / ゲッターズ飯田 / 猫戦 / No Buses / 紺野ぶるま / X-GUN / ヒグチアイ / THE SUPER FRUIT / 街裏ぴんく / しまおまほ / 笑福亭羽光 / しりあがり寿 / シロたろし / みらん / Mega Shinnosuke / や団 / ゆうらん船 / 諭吉佳作/men / スカート / yonige / ヨネダ2000 / "LAUSBUB / " / Ryu Matsuyama / りんご娘 / Laura day romance / ダウ90000 / 田中貴(サニーデイ・サービス) / 玉置標本 / ちびシャトル / 東京女子流 / 堂島孝平 / 流れ星☆ / 七尾旅人 / 馬喰町バンド / ばってん少女隊 / fishbowl / ホシカワ / マグ万平 / 三阪咲 / モグライダー / やついフェス歌合戦2023 SPバンド / ゆけむりDJs / 渡部真一(渋さ知らズ) / and more



2023年6月18日(日)東京都 Spotify O-EAST / Spotify O-WEST / Spotify O-nest / Spotify O-Crest / 渋谷duo MUSIC EXCHANGE / clubasia / LOFT9 Shibuya / WOMB

<出演者>

DJやついいちろう / I's / 青木さやか / Appare! / ANORAK! / Apsu Shusei / アマイワナ / 天野なつ / アムール / ayutthaya / iiyu / いつもここから / 伊藤桃(ゆるほぼゲスト) / いぬ / in the blue shirt / インタレスティングたけし / Wienners / ウフフワッハッハ / エルシャラカーニ / エレキコミック / おかしなふたり(奇妙礼太郎×Sundayカミデ) / 奥村門土(モンドくん) / 小沢一敬 / おとぼけビ~バ~ / おとんがポックリ残されたうちら / 小山田壮平(band set) / かすみ草とステラ / カナメストーン / かにゃ / かもめんたる / 河邑ミク / KEYTALK / きのホ。 / きみがすきだよ / クマリデパート / クリトリック・リス / ゲッターズ飯田 / 越田You / Cö shu Nie / コデラ戯言 / the dadadadys / ザ・おめでたズ / ザ・ギース / 佐々木孫悟空 / 佐々木優太 / サスペンダーズ / 三遊亭わん丈 / 時速36km / 島内というもの / しまおまほ / ジャパネーズ / シロたろし / シンクロニシティ / SuiseiNoboAz / SPARK!!SOUND!!SHOW!! / セクシー川田 / 曽我部恵一 / TAIGA / 大事MANブラザーズバンド立川俊之 / 大豆デンキュー / 高城れに / 立川吉笑 / 田中俊行 / たなしゅう / たのしぃ生活。 / w.o.d. / ちびシャトル / チャンス大城 / TKO / DJ戦隊デッカチャンヤッコチャン / DÉ DÉ MOUSE / 寺嶋由芙(ゆるほぼゲスト) / TENDOUJI / 東京初期衝動 / 都市ボーイズ / ドミコ / 中村一義(Acoustic set with 三井律郎) / NIKO NIKO TAN TAN / Negicco / ネクストで草 / 脳みそ夫 / パーツイシバ / Hi-Hi / 馬鹿よ貴方は / 爆烈Q / バニーぴょん吉郎 / ハマカーン / 春とヒコーキ / パンプキンポテトフライ / PIGGS / futures / フラワーカンパニーズ / Haze / Helsinki Lambda Club / ボギー&奥村門土(モンドくん) / ホシカワ / POLYPLUS / ポルコ / ぽんぽこ / マッカーサーアコンチ / MASH(BAND SET) / ママタルト / 眉村ちあき / 宮迫博之 / ムフロンズ / 村山武蔵 / MONO NO AWARE / 森本サイダー / やついフェス歌合戦2023 SPバンド / ゆけむりDJs / ゆってぃ / ゆるミュージックほぼオールスターズ / よしえつねお / ライトガールズ / ラバーガール / RYUTist / #諒平 / lyrical school / ロビンフット / 浪漫革命 / ワールドヲーター / 惑星ボルヘス / ワンダフルボーイズ / and more