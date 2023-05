米俳優のレイプ裁判再審、新興宗教団体が被害者に「口封じ」

米俳優・ダニー・マスターソンのレイプ裁判の再審が2023年4月24日(月)に幕を開けた。検察はロサンゼルスの裁判所で行われた冒頭陳述で、『ザット70sショー』の主演俳優が20年近く前に3人の女性を強姦したとあらためて陪審員に主張した。マスターソンは容疑を否認し、無罪を訴えているが、もし有罪となれば懲役45年が求刑される。

【写真を見る】知的障害者の少女をレイプした極悪兄弟

ヴァラエティ誌も報じているように、地方検事局のレインホールド・モラー検事補は前回の裁判よりも――起訴内容1件で陪審員が全会一致に至らず、11月に無効審理となった――マスターソンが女性をレイプする前に薬を盛った点に焦点をしぼった。前回の裁判でモラー検事補と証人は、さほど酒を飲んでいなかったにも関わらず吐き気を催したり、記憶が飛んだり、気分が悪くなったという症状がすぐ現れたとたびたび主張していたが、違法薬物摂取での直接起訴には至らなかった。だが今回、モラー検事補は単刀直入だった。

ヴァラエティ誌によると、モラー検事補は冒頭陳述で「証拠から、女性たちが薬を盛られていたことが明るみになるでしょう」と述べた。また専門家を証人として呼び、レイプドラッグの症状について説明してもらう予定だとも語った。

前回の裁判では最後まで陪審員の意見がまとまらなかった。いずれの起訴内容でも陪審の大多数が無罪に傾いていたが、地方検事局は1月の段階で再審を発表した。

再審では、マスターソンにレイプされたという4人目の女性も証言台に立つ予定だ(ただし、女性3人のレイプ疑惑との関連はない)。前回の裁判ではマスターソンからレイプされたと主張する3人の被害者女性が証言台に立ち、生々しい証言をした。時には暴力が伴い、レイプの最中にマスターソンが銃を振り回したり、女性の髪を掴んで引きずったこともあったという。

情報サイトDeadlineの報道によると、マスターソンの弁護人を務めるフィリップ・コーエン氏は24日の冒頭陳述でも前回と同じように、女性たちは主張を裏付ける証拠に乏しく、互いに話を合わせて筋を通していたため信憑性にかけると主張した。また、本裁判では麻薬に関する起訴はない点も挙げた。

被告として名前は上がっていないものの、今回の裁判では引き続きサイエントロジーが一番の注目点だ。マスターソンはサイエントロジー信者として知られており、告発した女性は3人とも元信者だった。前回の裁判では、複数の証人が「抑圧的な人物」の烙印を押される恐れを口にした。「抑圧的な人物」は破門され、教会に残っている家族や親しい人々と連絡を取ることが禁じられる。告発者の1人の匿名女性は、警察に通報すれば抑圧的な人物としてレッテルを貼られるぞと教会スタッフから脅され、違約金40万ドルの秘匿合意書に署名するよう迫られたという。サイエントロジー教会は告発女性の証言を否認している。

24日の傍聴席には、元サイエントロジーの信者で現在は同教会を厳しく批判するレア・レミニの姿もあった。マスターソンの弁護団は、証人喚問の可能性を理由にレミニの退席を要求したが、棄却された。レミニはマスターソンを告発した女性たちについて、「ダニーのみならず、サイエントロジーから受けた被害に対しても正義が果たされるべき」だとツイートした。

I am attending opening arguments in the rape trial of celebrity Scientologist Danny Masterson today.

The women who Danny raped deserve justice for what theyve been put through, not only by Danny but by Scientology which has tried to destroy them for reporting their rapes. — Leah Remini (@LeahRemini) April 24, 2023

関連記事:極悪非道なレイプ犯に「将来の可能性」はあるのか? 判事の裁定めぐる不条理

from Rolling Stone US