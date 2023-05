Ryohu、KANDYTOWN終演後初となる新曲「Back in Town」リリース

ラッパー/ビートメイカーのRyohuが、新曲「Back in Town」を2023年5月10日(水)にXLARGE RECORDSよりリリースした。

本作は、所属クルーKANDYTOWN終演後、Ryohuにとって初のリリース作品。今作はビートも手掛けたセルフプロデュース作品となっており、自身のルーツである2000年代HIPHOPを彷彿とさせるビートとスムースなフロウで新章の幕開けを予感させる。

【動画を見る】「Back in Town」MV

また、同楽曲のミュージックビデオがXLARGEのYouTubeチャンネルにて公開された。こちらはYouthQuakeのビデオグラファーudaiとRyo Sudaが監督した一作となっている。

<リリース情報>

Ryohu

「Back in Town」

2023年5月10日(水)リリース

Lyric by Ryohu

Music by Ryohu

REC & Mixed by The Anticipation Illicit Tsuboi @ RDS Toritsudai

Mastered by Colin Leonard at SING Mastering, Atlanta, GA using SING Technology® (Patented).

配信:https://linkco.re/eY7PMGSe