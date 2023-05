【こぎみゅん×サマンサタバサ】あなたに寄り添うキュートなコレクション♪

『Samantha Thavasa Petit Choice(サマンサタバサプチチョイス)』から、サンリオのキャラクター「こぎみゅん」とのコラボレーションアイテムが登場♪ こぎみゅんカラーに癒されるキュートなコレクションを紹介する。

コギムーナ(小麦粉の精)のおんなのこ「こぎみゅん」。ふわふわで可愛らしい見た目と、ちょっとしたことで散ってしまう儚さが多くのファンを虜にしている。

『2022年サンリオキャラクター大賞』では9位入賞を果たすなど、人気急上昇中のキャラクターだ。

そしてこの度、サマンサタバサプチチョイスから、「こぎみゅん」と初のコラボレーションアイテムが登場!

「こぎみゅん」をイメージした、心癒される雰囲気の財布やポーチ、スマホショルダー、バッグ、チャームと、ベビーピンクのカラーリングがアイコニックなアイテムに注目。フェイスのデザインだけでなく、お花の型押しや金具部分のデザインなど、細かい部分にもこだわりを詰め込んだコレクションとなっている。

本アイテムは2023年5月10日(水)より公式オンラインショップにて予約受付を開始し、5月17日(水)より公式オンラインショップ特設ページ、全国のサマンサタバサプチチョイス店舗にて発売。

あなたに寄り添う「こぎみゅん」の世界観が感じられるアイテムをぜひお見逃しなく♪

