● 西武 2 － 3 ロッテ ○

＜7回戦・ベルーナドーム＞

西武は接戦を落とし2連敗。1勝1敗のタイだった2連戦を挟み、3連戦のカードは5連続で負け越しとなった。

先発したディートリック・エンスが3回に2点を失うと、5回に5番・山川穂高の適時二塁打で1点差に詰め寄るも、直後の6回に2番手のボー・タカハシがピンチを招き、3番手・森脇亮介の暴投で再び2点差に。7回に4番起用されたデビッド・マキノンの2試合連発となる6号ソロで再び1点差としたが、あと一歩及ばなかった。

エンスは5回4安打5四死球2失点でリーグ最多5敗目（1勝）。西武打線はロッテ先発・小島和哉の前に7回まで3安打2得点に抑え込まれ、今季3勝目を献上した。

【動画】マキノン2試合連発！“難敵”小島から会心の6号ソロ

2戦連発👀 ✨

好調の埼玉西武 #マキノン 選手が6号ソロ‼️

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