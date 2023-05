失恋から立ち直るには「新たに好きな人を作る？」「別のことに没頭する？」支持を得たのはどっち?!

失恋をいやすのに必要なのは、新しい恋でしょうか? 夢中になれる“何か”でしょうか……?ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)で放送されているコーナー『どっちのCat or Dog』では、日常の疑問を2択で質問しリスナーが投票。翌放送日にその結果を発表しています。5月8日(月)の放送では、「失恋から立ち直るときは……新たに好きな人を作る or 別のことに没頭する」についての投票結果が発表されました。パーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)の見解もあわせて紹介します。こもり校長:生徒(リスナー)はわかっていると思うけど……校長先生は、非常に嫉妬深いし女々しいタイプなんです。だから、失恋から立ち直るときは……確実に、別のことに没頭します! 新たに好きな人を作るという切り替えは、僕には無理です! 非常に引きずります! 友達や周りの人も、最初は気を遣ってくれるでしょう。でもあまりにも長すぎて、「くどいよ」って言われるタイプです……(笑)。●「新たに好きな人を作る」18%●「別のことに没頭する」82%(放送時)こもり校長:これは分かれたね~!●「新たに好きな人を作る」派・本気で新しい人を好きになったら、昔の好きだった人のことを考える暇がなくなるから・好きな人で開いた穴は、好きな人でしか埋められないからこもり校長:うまいこと言ってるな(笑)。●「別のことに没頭する」派・また恋愛して、失恋するのは嫌だから・人に依存しないほうが立ち直れそうだからこもり校長:俺とは違う角度だね。俺は依存しちゃって、“別のことに没頭する”けどね。『どっちのCat or Dog』は、毎週月〜木曜の22時55分から放送されています(一部地域を除く)。このコーナーへの投票や過去放送分の結果は、番組のサイトでご確認ください。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/