スズキは5月10日、小型乗用車「ソリオ」「ソリオ バンディット」を一部仕様変更し、5月25日より発売すると発表した。
メーカー希望小売価格は、ソリオが1,647,800円～2,293,500円、ソリオ バンディットは2,125,200円～2,317,700円（すべて消費税込）。
車線逸脱抑制機能の追加など安全機能強化や装備の充実図る
今回の一部仕様変更では、車線を逸脱しそうになった際にドライバーのステアリング操作を支援する車線逸脱抑制機能（LDP）の採用や、パワースライドドア予約ロック機能にリクエストスイッチ連動機能を追加。
さらに、USB電源ソケットを1ヶ所Type-AからType-Cに変更した。
ソリオ バンディットでは、後席両側ワンアクションパワースライドドアを全車に標準装備とするなど、装備を充実させた。
ボディカラーは、ソリオ HYBRID SZとソリオ バンディット HYBRID SVのみに設定していた「キャラバンアイボリーパールメタリック」と「タフカーキパールメタリック」を全グレードに採用し、ソリオ バンディットにはガンメタリック2トーンルーフを新たに設定するなどカラーラインアップの一部変更も行われた。
メーカー希望小売価格一覧
ソリオ
|機種名
|エンジン
|駆動
|変速機
|価格（消費税込）
|
G
|
1.2L
DOHC
吸排気VVT
|2WD
|
CVT
|1,647,800円
|4WD
|1,773,200円
|
ハイブリッドMX
|
1.2L
DOHC
吸排気VVT
（マイルドハイブリッド）
|2WD
|1,921,700円
|4WD
|2,047,100円
|
ハイブリッドMZ
|2WD
|2,094,400円
|4WD
|2,219,800円
|ハイブリッドSZ
|1.2L
DOHC
吸排気VVT
（ハイブリッド）
|2WD
|5AGS
|2,293,500円
ソリオ バンディット
|機種名
|エンジン
|駆動
|変速機
|
価格（消費税込）
|
ハイブリッドMV
|
1.2L
DOHC
吸排気VVT
（マイルドハイブリッド）
|2WD
|
CVT
|2,125,200円
|4WD
|2,250,600円
|ハイブリッドSV
|1.2L
DOHC
吸排気VVT
（ハイブリッド）
|2WD
|5AGS
|2,317,700円
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