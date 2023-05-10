「LAWSON presents 朗読歌劇アルマギア ～First Live 2023～」に、マツリカ役として日笠陽子の追加出演が決定した。
「アルマギア-Project-」の初となる大型イベントであり、物語の朗読と楽曲のライブ歌唱を織り交ぜた“朗読歌劇スタイル”で行われる「LAWSON presents 朗読歌劇アルマギア ～First Live 2023～」。日笠演じるマツリカは、ボイスドラマなどで戸松遥が演じたククルの相方だ。また、日笠が歌う「アルマギア-Project-」新曲の制作も発表された。
「アルマギア-Project-」とはマンガやキャラクターソングCDなどの展開を通し、歌と魔法、少女と少女が織り成す絆の物語を紡ぐ“歌姫音楽プロジェクト”。月刊アクション（双葉社）やGANMA!ほかにて連載中で、単行本は1巻が発売されている。「LAWSON presents 朗読歌劇アルマギア ～First Live 2023～」には日笠のほか、ネオン役の麻倉もも、アカネ役の夏川椎菜、ミウキャット役の徳井青空、フェスタ役の久保ユリカ、クルシュ役の小倉唯、ケラ役の石原夏織、マーブル役の沼倉愛美がキャストに名を連ねた。
「LAWSON presents 朗読歌劇アルマギア ～First Live 2023～」
日時：2023年7月9日（日）16:00開場、17:00開演
会場：東京都 立川ステージガーデン
出演者：麻倉もも（ネオン役）、夏川椎菜（アカネ役）、日笠陽子（マツリカ役）、徳井青空（ミウキャット役）、久保ユリカ（フェスタ役）、小倉唯（クルシュ役）、石原夏織（ケラ役）、沼倉愛美（マーブル役） ほか
主催：「朗読歌劇アルマギア ～First Live 2023～」実行委員会
後援：双葉社、AQUA ARIS
企画：ソニー・ミュージックエンタテインメント、ミュージックレイン
制作・運営：バンダイナムコミュージックライブ