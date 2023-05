Disney+にて配信されているBTSのJ-HOPEとSUGAの音楽ドキュメンタリー「j-hope IN THE BOX」「SUGA: Road to D-DAY」が6月23日より1週間限定で劇場上映される。

「j-hope IN THE BOX」は、J-HOPEが昨年7月にリリースした初のソロアルバム「Jack In The Box」の制作過程やリスニングパーティの模様、また同月にヘッドライナーを務めた音楽フェスティバル「Lollapalooza」(ロラパルーザ)の公演準備からライブシーンなど、200日以上におよびJ-HOPEを追ったドキュメンタリー。「SUGA: Road to D-DAY」はSUGAがソロアルバム制作に取り組みながらもコンサートツアーを行い、さらにそのプロジェクトの一環として世界を旅する姿を収めたロードムービーとなっている。劇場版では、それぞれの映画でしか観られないオリジナルコメントも収録される。

全国の劇場では5月12日11:00にムビチケ前売券の販売をスタート。ムビチケカードには特典としてA5サイズのオリジナルミニクリアファイル、ムビチケオンライン券にはオリジナルスマホ壁紙が付属する。また入場者特典も用意される。