10月28日に大阪・南海電鉄なんば駅高架下の商業空間、なんばEKIKAN内に新たなライブハウスMETA VALLEYとHOLY MOUNTAINがオープンする。

META VALLEYとHOLY MOUNTAINは「どこかの空き工場跡地の中に“村”を作る」「さまざまな分野のアーティストが集まる特区みたいな場所を作りたい」というコンセプトを掲げたライブハウス。スタンディングでの収容人数はMETA VALLEYが600人、HOLY MOUNTAINが240人を予定している。META VALLEYにはクラフトビールやヴィーガンフードなどが楽しめる飲食スペース、HOLY MOUNTAINには展示会やポップアップショップなどが開催できるアートスペースを併設。音楽ライブだけでなく展示会、配信イベント、eスポーツといった幅広いニーズに対応できる施設として運営される。

各会場の空間デザインは山嵜廣和(toe、Metronome Inc.)、フードメニューの考案は山崎三四郎裕宗(喫茶マドラグ)が担当。サウンドデザインはHi-STANDARD、Crossfaith、My Hair is Bad、coldrainらの専属サウンドエンジニア・越智弘典、照明デザインはSurvive Said The Prophet、ALI、キズらのライブにも携わる福留太史郎が手がける。HOLY MOUNTAINのロゴデザインはKICHI、META VALLEYのロゴデザインはRyotaro Kawashimaが制作した。

※山崎三四郎裕宗の「崎」は立つ崎が正式表記。