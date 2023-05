J StormによるHey! Say! JUMPのTikTok公式アカウントが本日5月10日に開設された。

5月31日にニューシングル「DEAR MY LOVER / ウラオモテ」のリリースを控えるHey! Say! JUMP。新作発売に合わせて開設されたアカウントでは初投稿としてメンバーが登場するお知らせ動画が公開されており、今後は「DEAR MY LOVER」にまつわるさまざまな動画の投稿が予定されている。

またアカウント開設に伴い、TikTokではHey! Say! JUMPが過去にリリースしたシングル全曲を含む全58曲の音源が解禁された。