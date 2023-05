シナモロール・ポムポムプリンの『食べマス』で癒しのティータイム♪

キャラクター和菓子「食べマス」に、ちょこんと座った姿が可愛いシナモロール・ポムポムプリンが登場! 2023年5月16日(火)より、全国のローソンのチルドデザートコーナー(ナチュラルローソン、ローソンストア100を除く)にて発売となる。

「食べマス」は、「食べられるマスコット」の略を名称としたキャラクター和菓子のブランドで、餡、砂糖、もち粉などを使ってキャラクターの特徴を表現。美味しさだけでなく、手の込んだ細工の美しさ、そして ”かわいすぎて食べるのがもったいない” と思ってしまうほど、キャラクターの持つ愛らしさを表現した新感覚の和菓子だ。

これまでに様々なキャラクターで商品を展開しており、そのかわいらしさが話題となっている。

そして今回は、サンリオのキャラクターの中でも人気の高いシナモロール、ポムポムプリンをすべて食べられる練り切りで再現!

”シナモロール” の中身の餡はミルク味で、くるんと可愛いしっぽまで再現。 ”ポムポムプリン” の中身の餡はプリン味で、チャームポイントであるおしりのしるしまでしっかり再現されている。

前からも後ろからも、360度かわいい ”シナモロール” と ”ポムポムプリン” になるよう造形にこだわった「食べマス」。思わず並べて写真を撮りたくなるフォトジェニックな「食べマス」と、癒しのティータイムを楽しんで♪

>>>全方位可愛い! シナモロール・ポムポムプリンの「食べマス」♪(写真8点)

(C)2023 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L638839