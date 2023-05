フジテレビの動画配信サービス・FODでは、14日に開催される「KICKBOXING WORLD CUP in JAPAN/TOKYO」を生配信する。

「KICKBOXING WORLD CUP in JAPAN/TOKYO」

タイの国技“ムエタイ”に対抗するために誕生した“キックボクシング”は、日本だけでなくK-1のレジェンド、アーネスト・ホーストやピーター・アーツの母国オランダやタイ、アメリカなど世界へ広がった。2028年のロサンゼルス五輪での種目入りを目指しているキックボクシングが、日本でワールドカップを開催する。

海外からは、ピーター・アーツの娘やアーネスト・ホーストの愛弟子が参戦するほか、日本からは合計7個のタイトルを保持している次世代スター候補の吉成名高も参戦する。

配信は15時から19時30分を予定。アーカイブ配信は、18日3時からを予定している。

9日時点の対戦カードは、以下の通り。

第1試合:小原俊之 vs 稲井良弥

第2試合:竹内賢一 vs ユン・ドクジェ(韓国)

第3試合:滝上正太 vs MATUTI(ブラジル)

第4試合:小川翔 vs チョ・ギョンジェ(韓国)

第5試合:健太 vs ソッガオ・ペッティンディーアカデミー(タイ)

第6試合:チャド・コリンズ(オーストラリア) vs ラーチャシン・ペッティンディーアカデミー(タイ)

第7試合:モンタナ・アーツ(オランダ) vs MARIA

第8試合:山下力也 vs ネナド・コージック(セルビア)

第9試合:麻原将平 vs テーパプット・シンコウムエタイ(タイ)

第10試合:ジャイロ・楠(ブラジル) vs ブライアン・ドゥエス(オランダ)

第11試合:泰良拓也 vs ジンフー(中国)

第12試合:吉成名高 vs ペットナコン・ソーペッタワン(タイ)

※対戦カードは予告なく変更になる場合あり