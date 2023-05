THE SPELLBOUNDのライブツアー「BIG LOVE TOUR -BOOM BOOM SATELLITES 25th Anniversary Special-」が9、10月に開催される。

昨日5月8日に東京・LIQUIDROOMにて主催企画「BIG LOVE Vol.1」を実施したTHE SPELLBOUND。彼らは通常形態に加え、BOOM BOOM SATELLITESのデビュー25周年イヤーを記念し、同バンドをさまざまな形で再現する“BOOM BOOM SATELLITES 25th Anniversary Set”体制でもパフォーマンスを行った。BOOM BOOM SATELLITESの楽曲が数多く披露される中、「BACK ON MY FEET」にはJean-Ken Johnny(MAN WITH A MISSION)がシークレットゲストとして参加し、オーディエンスを驚かせた。

「BIG LOVE TOUR」はTHE SPELLBOUNDが全公演“BOOM BOOM SATELLITES 25th Anniversary Set”でライブを行うツアー。9月17日の北海道・cube gardenから10月29日の東京・Zepp Shinjuku(TOKYO)までの6会場を巡る。各公演には競演者を迎える予定で、詳細は後日発表。THE SPELLBOUNDの公式ファンクラブ「友の会」では会員を対象に、5月14日23:59までチケットの先行予約を受け付けている。

THE SPELLBOUND「BIG LOVE TOUR -BOOM BOOM SATELLITES 25th Anniversary Special-」

2023年9月17日(日)北海道 cube garden

2023年9月24日(日)福岡県 DRUM Be-1

2023年10月14日(土)宮城県 Rensa

2023年10月22日(日)愛知県 名古屋CLUB QUATTRO

2023年10月28日(土)大阪府 梅田CLUB QUATTRO

2023年10月29日(日)東京都 Zepp Shinjuku(TOKYO)