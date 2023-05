【Disney】めちゃかわ♪ レインコートな「ツムツム」＆雨の日に便利な新作雑貨も登場！

ディズニーストアの新作グッズは雨の日を可愛く楽しく過ごせるアイテムが目白押し。大人気シリーズ「TSUM TSUM」や梅雨に便利なホーム雑貨をピックアップしてご紹介します。

ぷにっとした ”ツム” が可愛い、大人気シリーズ「TSUM TSUM(ツムツム)」から、レインコートを着たぬいぐるみがやってきた♪

キャラクターに合わせたカラフルなレインコートはツヤツヤとした素材で、雨のしずくをイメージしたビーズパーツも付いた梅雨の時期ならではのデザインとなっている。

また、パステルカラーのレインコートやレインポンチョを着たキャラクターのぬいぐるみとぬいぐるみキーチェーンも合わせて登場。

バッグなどに付けて一緒にお出かけしちゃおう!

そして雨の日に便利な梅雨の時期に役立つ傘立てや除湿シートといった便利なアイテムも可愛いうれしい新作がラインナップ。

キャラクターが傘を支える様子がキュートな傘立ては、オブジェのように飾って楽しむことも。玄関先でキャラクターが出迎えてくれるので毎日のお出かけも楽しくなりそう。

除湿シートは、お風呂に入るミッキーマウスとプルートや、服のお手入れをするミニーマウス、洗濯をするドナルドダックのデザインが。

旅行バッグの中やクローゼットに吊るしてかわいく除湿や消臭ができるスグレモノなので、ぜひお見逃しなく。

じめじめした梅雨も、ディズニーのキャラクターたちと一緒なら明るく過ごせそう。

ディズニーストアや公式オンラインストアshopDisneyなどでお取り扱いがスタートするので、ぜひチェックしてみてね!

