押井守が語った新潟国際アニメーション映画祭への期待と「これから」

3月17日~22日の6日間にわたり開催された「第1回新潟国際アニメーション映画祭」。世界15ヶ国からエントリー、10本の作品が参加するコンペ部門の開催のほか、招待作品による「イベント上映」、近年の観るべき作品を集めた「世界の潮流」、「大友克洋レトロスペクティブ」、オールナイト上映ほか約50本の作品が上映された。

今回長編コンペティションの審査委員長を務めた押井守監督に当地の印象や映画祭の意義、また今後の展望について語ってもらった。

――実際に新潟に訪れてみての印象はいかがでしたか。

押井 新潟という土地は学生時代から何度か来ているし、縁があるんですよ。まず大学時代に佐渡島出身の先輩がいた。しかも3人(笑)。

――それは珍しいですね(笑)。

押井 夏休みになると、東京出身の私は映画館にいるか下宿でゴロゴロしているしかやることがなくて、それを不憫に思ったのか「一緒に来るか?」と誘ってくれて、佐渡島に2週間くらいいてタダ飯を食べさせてもらってたわけ。

後に『機動警察パトレイバー』のアニメと実写両方で新潟港を舞台にしてロケハンにも来たし、あと実写の第1作『紅い眼鏡』を初めて地方で上映したのが新潟だったんです。その時の現地スタッフが「運動」として上映活動に積極的に関わってくれたことが、強く印象に残っている。

――では、今回の映画祭の印象はいかがですか。フラッグなどは飾ってありますが、現地ではそこまで強く映画祭をアピールしている感じはないですね。

押井 映画祭と言っても、街自体がそれ一色になることはまずないんですよ。カンヌ(国際映画祭)みたいなのは別物で、どこの映画祭も基本こんなものです。そもそも映画を観るっていう行為そのものが地味だし(笑)、アピールするのも難しいわけで。

ゲストにしたって、アニメだとどうしても地味になる。スタッフがボソボソ喋るしかないわけで、派手にしようがないでしょう。

――富野由悠季監督くらいキャラが立ってないと難しいですよね(笑)。

押井 あの人はまた特別なんだけど(笑)、まあ私みたいに監督がとにかく喋りまくるしかないんだろうね。それよりも映画祭で何より大事なのは、「どんな作品が集められるか」。

――確かに。作品そのもので衆目を集めると同時に、映画祭の格式を上げていくものになりますから。

押井 回顧上映とかも必要だけど、特に大事なのは新作。「ここで一足早く観られる」というスニークプレビューみたいな仕掛けも必要だし、今後続けていくことを考えていくならば、常に良い作品を集めていく必要があるわけで。

――その意味で、今回のコンペティション部門に選ばれた10作品の印象はいかがでしたか?

押井 初回にしては思った以上に良い作品が揃ったと思うし、そこはとても嬉しかった。こういう機会じゃないと観られない作品――世界中のアニメが一堂に会することでその多様性を感じられる仕掛けになっているし、日本のアニメーションがいかに特殊かということも気づかせてくれるわけだけどね。

――ああ、日本の作品はセルルックの作品がメインだからですか。

押井 そう。だってデジタルをツールにしても3Dソフトを使っても、結局はセルの2Dアニメに寄せちゃうわけだから。日本人ってつくづく二次元が好きな民族なんだなって(笑)。

一方で、この10本ではいろんな素材を使っているので、とにかく「動いていればアニメーション」という本来の意味が実感できるはず。啓蒙しよう、とまでの気分ではないけれども、この10本を観ることで「目から鱗」の体験ができると思うんですよ。

しかも、今回は長編アニメ作品縛りなわけだよ。これはもう画期的。

――この手の海外アニメーション作品は、短編~中編という印象がありますからね。

押井 聞いたことないでしょう? 長編作品はまず制作費がかかるし、資金回収をしなければいけない。あと野心的なアート系作品との大きな違いは、観客を絶対満足させないといけないということなんだよ。

――「観客が持って帰るもの」がある、ということですね。

押井 良い言葉を知ってますね(笑)。つまり、長編作品は娯楽性だけでなく同時代性も背負っているし、社会的なメッセージがなければならない。だからこそ面白いと思ったし、そうじゃなかったら審査委員長なんて引き受けないって。

そもそも映画10本と真剣に向き合うって、結構大変なんだよ? だって好き嫌いの話じゃなくて、「何が良かったか」を評価するのは一番難しい行為だから。いくら喋りが得意な私だって、中身が何もないものは語れないし。

――そればそうですよね。

押井 作業としてはかなりヘビーだけど「日本のアニメ10本観てくれ」と言われるよりはマシかな(笑)。まあ、それ以外はボケーっとしているけど。

――あれ? 会期中はそんな感じなんですか。

押井 普段はネット漬けなんだけど、備え付けのパソコンをわざわざ持ってくるわけもなく、ここまでネットを断ったのは初めてかもね。代わりに、めちゃめちゃ本を読んでる。

――ということは、ある意味特別な時間を過ごしているわけですね。

押井 特別だね。窓から海が見える場所でゆっくりとものを考えることができる。こういう時間を持つことが本当に大事なことなんだと改めて思った。

――今回は『スカイ・クロラ The Sky Crawlers』(2008)も上映作品に入っていましたが。

押井 劇場公開から一度も観たことないんだけどね、私は自分の過去作を観直さないから。商業監督ってそういうものだと思う。でも、自分の作品の中では一番気に入っているので、この作品を選んでくれたのは嬉しかった。

初めて「若い人に観てほしい」と本気で思って作った作品なんだけど、当時観たのはいつもの私のファンだけだったという(笑)。映画を作ることと届けることって、必ずしも一致しないんだよね。

――でも映画は残っていくものですし、評価も時代と共に変わっていきますから。

押井 アニメは残っている方だと思うけど、10年経ったらその8割は消えていると思う。実写作品は9割消えているからね。

――そういう意味では、押井さんの作品はビデオからBlu-rayまでそれぞれソフト化されて、しぶとく生き延びていますよね。

押井 それがなかったらとっくに干上がってるし(笑)、時代を超えて「作品」として遺すことを意識して作ってきた自負はあります。スクリーンにかけてもらえるっていうのは、映画が「生きている」証拠なんですよ。大きいスクリーンと良い音響でみんなで楽しむ、そういう機会が年に1回でもあれば、その作品の血は通っているんだと思う。そういう意味において私の作品はしぶといし、やってきて良かったとは思うね。

――しかし現在は、配信で映画を楽しむスタイルが定着してきています。

押井 配信は確かにいつでもどこでも観られるけれど、基本一人で観るものでしょう? 語る相手がいないのが一番の問題。映画は語られることで初めてその価値が生まれるわけで、観てお終いとなるともはや「消耗品」でしかないわけですよ。

観るという行為は時代に合わせて変わっていくだろうけれど、みんな一緒に映画館で楽しむという古典的なスタイルは決してなくならないと思うし、映画祭の価値もまたそう簡単にはなくならないだろうね。

――では最後に、本映画祭に今後期待することはありますか。

押井 実写の映画祭ではレッドカーペットみたいなお祭りがあるんだから、アニメだったらコスプレイヤーが街を練り歩く、みたいなことができればいいなと思ってる。そういうことは、おそらく地方でしかできないだろうね。

女優は一人しか会えないけれど、アニメキャラならコスプレしたら何十人でも会えるわけじゃない(笑)。将来はゲストにもっと声優さんを呼ぶとか、ホビーやら音楽やら周辺文化もピックアップしていくといいんじゃないかな。

あと海外アニメって結局「アート」扱いなんだけど、もっとヤクザな作品もあるはずなんだよね。実写ではB級・C級~Z級みたいな作品が公開されていて、アニメでも絶対それに当たる作品があるはずだから、そういうものを発掘して上映してほしいな。

押井守(おしい まもる)

映画監督、アニメーション演出家、小説家、脚本家、漫画原作者、劇作家、ゲームクリエイター、東京大学大学院特任教授、東京経済大学客員教授などとして活動 。主な代表作は『うる星やつら 2 ビューティフル・ドリーマー』『GHOST IN THE SHELL/攻殻機動隊』 『イノセンス』『スカイ・クロラ The Sky Crawlers』ほか。最新刊『押井守の人生のツボ 2.0』(東京ニュース通信社)発売中。