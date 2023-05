8月19、20日に千葉・ZOZOマリンスタジアム&幕張メッセと大阪・舞洲SONIC PARK(舞洲スポーツアイランド)で行われる音楽フェスティバル「SUMMER SONIC 2023」の出演アーティスト第6弾が発表された。

8月19日の千葉公演にはMAZZEL、Cornelius、Reol、東京スカパラダイスオーケストラ、とた、同日の大阪公演にはジャニーズWEST、女王蜂、LANAの出演が決定。20日の千葉公演にはジャニーズWEST、ちゃんみな、Absolute area、女王蜂、シユイ、Furui Riho、大阪公演にはMAZZEL、Cornelius、東京スカパラダイスオーケストラ、chilldspotが追加された。

さらに千葉公演では、Spotifyによる特別ステージ「Spotify RADAR:Early Noise Stage」が設けられることも決まった。19日公演には春ねむり、chilldspot、yonawo x 鈴木真海子 x Skaai、Daichi Yamamoto、Bialystocks、DURDN、20日公演には新しい学校のリーダーズ、CHAI、imase、LANA、tonun、aoが出演する。

このほか出演アーティスト第6弾の発表に合わせ、ジャニーズWESTのメンバー全員のコメントも公開された。

ジャニーズWEST コメント

重岡大毅

サマソニに出られることになり、今から燃えています。

青春大爆発!ライブにかける情熱をステージにぶつけます!

絶対にジャニーズWESTを観て良かったと思ってもらえるライブをやるので、ご興味のある方はぜひ観に来てください!

絶対に後悔させません!

桐山照史

ジャニーズWESTにとって、「今年もフェスに出たい」というのが夢のひとつでした。

それが、あのサマソニで実現できるということで、メンバー一同今から浮き足立っております。

ジャニーズWESTを知っている方も初めて観るという方も、一緒に僕たちの音楽を楽しんでもらえたらと思います。

ジャニーズWEST史上、一番アツい夏にしてやります!

中間淳太

出演できると聞いたときは、とてもうれしかったです。

サマソニは、僕にとって未知の世界。

本当に初めての経験なので、すごく楽しみです。

来てくださった方を全力で楽しませられるよう、頑張ります。

よろしくお願いします。

神山智洋

ジャニーズWESTが、今年はサマソニで大暴れさせていただけるというお話をうかがった時は、メンバーみんな拳を力強く握りしめました!

ジャニーズWESTのファンの皆さまはもちろん、僕たちを知らない、観たことがない、音楽を聴いたことがない方たちにも、

少しでも「こいつら、カッコええやん」って思ってもらえるような熱いパフォーマンスを用意しますので、ご興味のある方はぜひ僕らのステージを観に来てくださるとうれしいです!

絶対に後悔はさせません!一緒に楽しみましょう!

藤井流星

昨年、初めて野外音楽フェスを経験してから、今年も出たいという気持ちがずっと胸の中にありました。

それが、まさかサマソニというステージで叶うなんて。とてもうれしく、ビックリしています。

いつか出たいという想いで、昨年メンバーとサマソニを観に行きました。

「あそこでやりたい」とメンバーとも話していたステージに、実際に立てること、本当に光栄に感じています。

全力で楽しみたいと思います。

濱田崇裕

昨年のサマソニを観に行きました。

今年、そのステージに自分たちが出演できることになり、最高にうれしさとワクワクが湧き出ております。

大阪、東京ともにジャニーズWESTの音楽で、たくさんの人たちが楽しんでくれることを願っています。

そして、僕たち自身もすごく楽しみにしています!

小瀧望

昨年、初めてサマソニへ遊びに行かせていただき、めちゃめちゃ楽しませてもらいました。

来年は自分たちがこの場所で歌いたいと願っていたので、参加できることが本当に幸せです。

いろんなアーティストの方とサマソニを盛り上げたいと思います。

よろしくお願いします。



※濱田崇裕の「濱」は異体字が正式表記。

SUMMER SONIC 2023

TOKYO

2023年8月19日(土)千葉県 ZOZOマリンスタジアム&幕張メッセ

<出演者>

MARINE STAGE

BLUR / FALL OUT BOY / SEKAI NO OWARI / TWO DOOR CINEMA CLUB / [Alexandros] / PALE WAVES / NewJeans / ジェイデン

MOUNTAIN STAGE

YOASOBI / ナイル・ホーラン / HONNE / GABRIELS / ENHYPEN / SKY-HI / BE:FIRST / MAZZEL(オープニングアクト)

PACIFIC STAGE

東京スカパラダイスオーケストラ / 落日飛車 Sunset Rollercoaster / The Lounge Society / The BONEZ / PassCode / 宇宙人 Cosmos People / ツユ / amazarashi / とた(オープニングアクト)

SONIC STAGE

サンダーキャット / WET LEG / Cornelius / ホリー・ハンバーストーン / Nulbarich / 張惠妹 aMEI / SLOWTHAI / Kroi / Reol

BEACH STAGE "so sad so happy" Curated by Gen Hoshino

ジェイコブ・コリアー / アリ・シャヒード・ムハマド / ウミ / カミーロ / ペトロールズ / 星野源

Spotify RADAR:Early Noise Stage

春ねむり / chilldspot / yonawo x 鈴木真海子 x Skaai / Daichi Yamamoto / Bialystocks / DURDN



and more

2023年8月20日(日)千葉県 ZOZOマリンスタジアム&幕張メッセ

<出演者>

MARINE STAGE

ケンドリック・ラマー / リアム・ギャラガー / SOL / THE KID LAROI / sumika / TREASURE / マカロニえんぴつ / ジャニーズWEST

MOUNTAIN STAGE

BABYMETAL / EVANESCENCE / INHALER / FLO / MY FIRST STORY / WILLOW / ももいろクローバーZ / NOVA TWINS

SONIC STAGE

LANY / LAUV / AI / Awich / ちゃんみな / メイジー・ピーターズ / THE SNUTS / w.o.d. / Absolute area(オープニングアクト)

PACIFIC STAGE

カンダニエル / 女王蜂 / Da-iCE / Novelbright / Tani Yuuki / Kids Return / ローレン / シユイ(オープニングアクト)

BEACH STAGE

Night Tempo feat. FANCYLABO / 鈴木雅之 / 高中正義 / CIMAFUNK / Original Love / HY / Furui Riho(オープニングアクト)

Spotify RADAR:Early Noise Stage

新しい学校のリーダーズ / CHAI / imase / LANA / tonun / ao



and more

OSAKA

2023年8月19日(土)大阪府 舞洲SONIC PARK(舞洲スポーツアイランド)

<出演者>

OCEAN STAGE

ケンドリック・ラマー / リアム・ギャラガー / SOL / THE KID LAROI / sumika / TREASURE / マカロニえんぴつ / ももいろクローバーZ

MOUNTAIN STAGE

BABYMETAL / EVANESCENCE / INHALER / FLO / WILLOW / milet / ジャニーズWEST

SONIC STAGE

LANY / LAUV / AI / Awich / 女王蜂 / メイジー・ピーターズ / THE SNUTS

MASSIVE STAGE

Night Tempo feat. FANCYLABO / カンダニエル / BREIMEN / (sic)boy / LANA / imase / tonun / 新しい学校のリーダーズ



and more





2023年8月20日(日)大阪府 舞洲SONIC PARK(舞洲スポーツアイランド)

<出演者>

OCEAN STAGE

BLUR / FALL OUT BOY / SEKAI NO OWARI / TWO DOOR CINEMA CLUB / ケツメイシ / PALE WAVES / WANIMA / ジェイデン

MOUNTAIN STAGE

YOASOBI / ナイル・ホーラン / HONNE / GABRIELS / ENHYPEN / Perfume / SKY-HI / BE:FIRST / MAZZEL(オープニングアクト)

SONIC STAGE

サンダーキャット / WET LEG / Cornelius / HOLLY HUMBERSTONE / ずっと真夜中でいいのに。 / 東京スカパラダイスオーケストラ / 張惠妹 aMEI / 岡崎体育 / chilldspot(オープニングアクト)

MASSIVE STAGE

落日飛車 Sunset Rollercoaster / Kroi / ウミ / キタニタツヤ / 礼賛 / Tele / 梅田サイファー



and more