yama 作詞作曲を手がけた新曲『ストロボ』に自信「ようやく“長く歌いたいな”と思える曲が作れました」

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。5月8日(月)の放送は、yamaさんがゲスト出演。5月10日(水)リリースのニューシングル『slash』のカップリング曲「いぶき」と「ストロボ」について、パーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)の質問に答えました。yamaさんのニューシングル『slash』には、タイトル曲でテレビアニメ『機動戦士ガンダム 水星の魔女』Season2オープニングテーマの「slash」、カンロ『ピュレグミ』CMソングの「いぶき」、作詞作曲を手がけた「ストロボ」が収録されています。こもり校長:「いぶき」は、「slash」とはまた全然雰囲気の違う1曲ですよね。この曲で感じられる“キュン!”とする表現が、yamaさんの強みのひとつだなと思っているんです。yamaさんの幅の広さが、この1枚ですごく表現されていますね。そして、作詞作曲した「ストロボ」も楽しみです。yama:いやぁ~、結構思い入れがありますね。こもり校長:「いぶき」はMVが公開されていますけど、「ストロボ」はまだ聴けないですよね。yama:はい。まだですけど、この前の武道館(5月1日に開催されたyamaさんとGENERATIONSが出演したイベント『TOKYO FM LIVE INCLUSION 2023』)で解禁しましたよ。こもり校長:そうなんだよね。でも、あれはオーケストラバージョンでしたよね。yama:そうですね。原曲ではないです。こもり校長:この間のフェスは配信もされていたので、聴いた人がいるかもしれないけど、「聴けてないよ」という人はあと2日ですから!yama:お楽しみに。ようやく「長く歌いたいな」と思える曲が作れました。ちょっとだけ、自信を持ってお出しできる楽曲になりました。こもり校長:表現したいものが具現化できた、という手ごたえがあったんですか?yama:そうですね……それですね。テーマがあって、「この曲をライブでやりたい!」と思える曲がちゃんとできたので……よかった。――「いぶき」オンエア後……こもり校長:この曲を聴いて……さっきは「キュン! とする」と言ったけど、心がすごくふわっとした。yama:よかったです……!こもり校長:すごく抽象的な表現だけど……。yama:でも嬉しいです。こもり校長:縛られていたものが……。yama:ちょっと解放されましたか?こもり校長:うん。やわらかい風のような感じがしました。●「slash」についての記事はこちら<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/