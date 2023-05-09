武内直子原作によるアニメ「劇場版『美少女戦士セーラームーンCosmos』」のショートキャラPV第7弾が、映画の公式TikTokとYouTubeショートで公開された。
前編が6月9日、後編が6月30日に公開される「劇場版『美少女戦士セーラームーンCosmos』」。ショートキャラPV第7弾は「タキシード仮面＆ちびムーン編」として、野島健児演じるタキシード仮面／地場衛と、福圓美里演じるエターナルセーラーちびムーン／ちびうさがフィーチャーされた。
「劇場版『美少女戦士セーラームーンCosmos』《前編》」「劇場版『美少女戦士セーラームーンCosmos』《後編》」
前編公開日：2023年6月9日（金）
後編公開日：2023年6月30日（金）
スタッフ
原作・総監修：武内直子
監督：高橋知也
脚本：筆安一幸
キャラクターデザイン：只野和子
音楽：高梨康治
美術監督：空閑由美子（スタジオじゃっく）
アニメーション制作：東映アニメーション、スタジオディーン
配給：東映
キャスト
三石琴乃、金元寿子、佐藤利奈、小清水亜美、伊藤静、福圓美里、皆川純子、大原さやか、前田愛、藤井ゆきよ、野島健児、井上麻里奈、早見沙織、佐倉綾音 ほか
(c)武内直子・PNP/劇場版「美少女戦士セーラームーンCosmos」製作委員会