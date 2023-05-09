武内直子原作によるアニメ「劇場版『美少女戦士セーラームーンCosmos』」のショートキャラPV第7弾が、映画の公式TikTokとYouTubeショートで公開された。

前編が6月9日、後編が6月30日に公開される「劇場版『美少女戦士セーラームーンCosmos』」。ショートキャラPV第7弾は「タキシード仮面＆ちびムーン編」として、野島健児演じるタキシード仮面／地場衛と、福圓美里演じるエターナルセーラーちびムーン／ちびうさがフィーチャーされた。

「劇場版『美少女戦士セーラームーンCosmos』《前編》」「劇場版『美少女戦士セーラームーンCosmos』《後編》」

前編公開日：2023年6月9日（金）

後編公開日：2023年6月30日（金）

スタッフ

原作・総監修：武内直子

監督：高橋知也

脚本：筆安一幸

キャラクターデザイン：只野和子

音楽：高梨康治

美術監督：空閑由美子（スタジオじゃっく）

アニメーション制作：東映アニメーション、スタジオディーン

配給：東映

キャスト

三石琴乃、金元寿子、佐藤利奈、小清水亜美、伊藤静、福圓美里、皆川純子、大原さやか、前田愛、藤井ゆきよ、野島健児、井上麻里奈、早見沙織、佐倉綾音 ほか

(c)武内直子・PNP/劇場版「美少女戦士セーラームーンCosmos」製作委員会