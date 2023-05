さくらももこ原作のTVアニメ「ちびまる子ちゃん」と静岡の酒造・初亀醸造がコラボレーションした日本酒が、酒繋オンラインショップにて予約販売されている。

「ちびまる子ちゃん」の舞台・静岡で1636年に創業された同県最古の酒造が手がけるこの日本酒。6月18日の父の日を記念して発売され、パッケージにはまる子の父・ヒロシが描かれている。コラボ日本酒は、純米吟醸と純米大吟醸の2種がラインナップされた。

「純米吟醸 父ヒロシ Vintage 2023」は、静岡の水と酵母、酒米・誉富士を用いて手仕事で醸され、爽やかな香りと酒米の甘味が楽しめる純米吟醸。ラベルにはお猪口を片手にほろ酔いのヒロシがデザインされた。「純米大吟醸 父ヒロシ Vintage 2023」は、“酒米の王様”と称される山田錦を磨いて醸した純米大吟醸で、南国果実を思わせる香りと上品な甘味が口の中で広がる仕上がり。ラベルには燕尾服を着たヒロシが描かれ、同デザインを用いたオリジナル木箱が付属する。また、純米大吟醸は“フジサン”にちなんだ223本限定販売で、商品にはシリアルナンバーが印字される。

価格は純米吟醸が税込3630円、純米大吟醸が税込1万4520円で、商品は5月27日に発送される。「ちびまる子ちゃん」と初亀醸造のコラボは2021年より行われ、パッケージの富士山と初日の出、さくらがデザインした亀が描かれた絵柄は同コラボ恒例となっている。

(c)さくらプロダクション/日本アニメーション (c)Hatsukame Sake Brewery Co., Ltd. ©Nexus Co., Ltd.