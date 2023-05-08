5月15日19:00より放送されるTBS系「『CDTVライブ！ライブ！』2時間スペシャル」の企画内容が明らかになった。
IVE、INI、いきものがかり、Awesome City Club、神はサイコロを振らない、THE RAMPAGE from EXILE TRIBE、スピッツ、Da-iCE、ちゃんみな、Travis Japan、yama、優里、緑黄色社会の13組の出演がアナウンスされている今回の「CDTVライブ！ライブ！」。アーティストが本気で踊る「踊ってみた」企画では、Travis Japanが10-FEET「第ゼロ感」、THE RAMPAGEがVaundy「怪獣の花唄」に合わせてパフォーマンスを披露する。さらに名曲カバー企画「名曲ライブ！ライブ！」ではDa-iCEの大野雄大、花村想太が高橋洋子「残酷な天使のテーゼ」を歌い上げる。
TBS系「『CDTVライブ！ライブ！』2時間スペシャル」
2023年5月15日（月）19:00～21:00
＜出演者および披露曲＞
IVE「WAVE」「After LIKE -Japanese ver.-」「Kitsch」
INI「FANFARE」
いきものがかり「STAR」
Awesome City Club「アイオライト」
神はサイコロを振らない「修羅の巷」
THE RAMPAGE from EXILE TRIBE「16BOOSTERZ」
スピッツ「美しい鰭」「ときめきpart1」
Da-iCE「ダンデライオン」
ちゃんみな「B級」
Travis Japan「Moving Pieces」
yama「slash」
優里「アストロノーツ」
緑黄色社会「うそつき」
踊ってみた
THE RAMPAGE from EXILE TRIBE「怪獣の花唄」（Vaundy）
Travis Japan「第ゼロ感」（10-FEET）
名曲ライブ！ライブ！
大野雄大、花村想太（Da-iCE）「残酷な天使のテーゼ」（高橋洋子）