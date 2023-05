かわいいリラックマグッズが郵便局に！ ごゆるり実用して日々を楽しく

サンエックスの人気キャラクター「リラックマ」が2023年に20周年を迎えることに合わせ「リラックマ」たちがデザインされたグッズが2023年5月12日(金)から「郵便局のネットショップ」および一部の郵便局店頭に登場。「通帳ケース(2種)」「マグネットクリップセット」「クリアポーチ」「トートバッグ」の5アイテムだ。

リラックマはサンエックスが展開するキャラクター。デビューは2003年で、2023年に20周年を迎える。

OLのカオルさんのお家にいきなり住みついた着ぐるみのクマで、居候なのに特に役に立っているわけでもない。背中にチャックがあるが、中身は秘密。キイロイトリ、コリラックマ、チャイロイコグマらと毎日だらだらゴロゴロしている。

今回のアイテムは「通帳ケース(2種)」「マグネットクリップセット」「クリアポーチ」「トートバッグ」の5アイテム。主線ありのイラストと主線なしのイラストがアイテムごとに使い分けられている。

全国約4000の郵便局の店頭で2023年5月12日(金)から販売される。

また「郵便局のネットショップ」にも2023年5月12日(金)午前0時15分から登場するため、近隣の郵便局に取り扱いがなくても購入は可能だ。

かわいくてシンプルなデザインで、年齢・性別を問わず実用できるリラックマグッズ。あなたの日々の生活に「ごゆるり」としたゆとりを与えてくれるのではないだろうか。

(C)2023 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.