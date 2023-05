BE:FIRST、スピッツ、SixTONES、キンプリ…「COUNTDOWN JAPAN 音楽チャート」今週の第1位は？（5月6日付）

ジョージ・ウィリアムズ、安田レイがパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「JA全農 COUNTDOWN JAPAN」(毎週土曜13:00~13:55)。5月6日(土)の放送では、JFN各局のオンエア回数、CDセールス、Apple MusicのWeekly チャートポイント、リスナーからのリクエストを集計した“全国NO.1 FMヒットチャート”TOP10(5月6日(土)付)を発表しました。先週の6位から4ランクダウン↓ 2018年にリリースされたデビューシングルですが、ミリオンセールス達成目前ということで、同曲を購入するファンが急増し、品薄になっているそうです。先週の8位から1ランクダウン↓ 5月1日(月)に結成8周年を迎えたSixTONES。当日はメンバーがYouTubeで生配信をおこない、ファンと一緒に8周年を祝いました。先週の7位から1ランクダウン↓ 同曲のミュージックビデオは神奈川県・横浜市で撮影されましたが、4月におこなわれたライブ「4回目のひな誕祭」も横浜スタジアムで開催されたため、横浜を聖地巡礼するファンが増えているそうです。初登場! 5月20日(土)、21日(日)にアメリカ・ニューヨークで開催される音楽フェス「Head in the Clouds in New York」への出演(21日)が決定しています!初登場! レーベル移籍後、第1弾となるニューシングル。センターをつとめるのは、「IZ*ONE (アイズワン)」でも活躍した本田仁美(ほんだ・ひとみ)さんです。先週の2位から3ランクダウン↓ 5月6日(土)は、八木勇征(やぎ・ゆうせい)さんのお誕生日でした!初登場! テレビアニメ『「鬼滅の刃」刀鍛冶の里編』のオープニング主題歌。鬼滅ファンの子どものなかには、ミュージックビデオに映るMAN WITH A MISSIONを見て「(嘴平)伊之助がいる!」と思った子もいるそうです。Twitterの世界トレンドで1位になるなど、社会現象になっているアニメ「【推しの子】」のオープニング主題歌。YouTubeに公開されているミュージックビデオは7,600万再生を突破! さらに、「【推しの子】ノンクレジットオープニング」は1,100万再生を突破しました!(※いずれも5月8日(月)現在)初登場! 先週4月29日(土・祝)の放送では、MANATOさん・RYUHEIさんがゲストに登場。ちなみに、この日(4月29日)はMANATOさんの誕生日でもありました。そして、今週の第1位は……?3週連続で第1位! 公開から3週目で早くも興行収入77億円を突破している劇場版「名探偵コナン 黒鉄の魚影(サブマリン)」の主題歌。5月17日(水)には、この曲も収録したニューアルバム『ひみつスタジオ』がリリースされます。――番組ではほかにも、ゲストパートにSHERBETSの浅井健一(あさい・けんいち)さん、福士久美子(ふくし・くみこ)さんが登場。4月26日(水)にリリースしたニューアルバム『Midnight Chocolate』のお話などを伺いました。<番組概要>番組名:JA全農 COUNTDOWN JAPAN放送エリア:TOKYO FMをはじめとする、JFN全国38局ネット放送日時:毎週土曜 13:00~13:55パーソナリティ:ジョージ・ウィリアムズ、安田レイ番組Webサイト:http://www.tfm.co.jp/cdj/