SUGIZO（LUNA SEA、X JAPAN、THE LAST ROCKSTARS）のソロ25周年記念イベント「SUGIZO 四半世紀祭 25th ANNIVERSARY GIG」の模様を完全収録したパッケージ「And The Chaos is Killing Me」が7月5日にリリースされる。
「SUGIZO 四半世紀祭 25th ANNIVERSARY GIG」はSUGIZOのソロ活動25周年を記念し、昨年11月29日に東京・Zepp Haneda（TOKYO）で開催されたイベント。HEATH（X JAPAN）、KenKen（RIZE、LIFE IS GROOVE、ComplianS、The Free Nation、FAB4、SHAG）、佐藤タイジ（シアターブルック、ComplianS）ら豪華ゲストを迎えて行われた。商品仕様は初回限定盤、Blu-ray、SHM-CD2枚組の計3形態。初回限定盤はロングインタビューやライナーノーツなどが掲載されたブックレットが付くLPジャケット仕様で、Blu-ray、DVD2枚組、SHM-CD2枚組が収められる。
本作のリリースを記念し、東京、大阪、愛知で購入者特典のサイン会が実施される。詳細は後日発表。また7月3日にスタートするSUGIZOのライブツアー「Rest in Peace & Fly Away～And The New Chaos is Saving You～」の日程が明らかになった。このツアーでは7月3日に東京・新宿ReNY、5日に大阪・ESAKA MUSE、6日に愛知・ElectricLadyLand、10日に東京・Zepp DiverCity（TOKYO）でライブが行われる。なお3日はファンクラブ会員限定公演。チケットの先行予約方法は後日アナウンスされる。
SUGIZO「And The Chaos is Killing Me」収録内容
Blu-ray
01. Nova Terra
02. TELL ME WHY NOT PSYCHEDELIA?
03. MESSIAH
04. NO MORE NUKES PLAY THE GUITAR
05. The EDGE
06. NEO COSMOSCAPE
07. Rebellmusik with 類家心平
08. Lux Aeterna with 西島数博 & 風間自然
09. MIRANDA with 西島数博 & 風間自然
10. THE CAGE with KenKen & 類家心平
11. DELIVER… with KenKen、類家心平 & Chloe
12. ENOLA GAY RELOADED with HEATH
13. 禊 with HEATH
14. DO-FUNK DANCE with 類家心平 & Chloe
15. FATIMA
16. TELL ME WHY? with HEATH & Chloe
17. 昨日見た夢～平和の誓い～ with 佐藤タイジ
DVD
DISC 1
01. Nova Terra
02. TELL ME WHY NOT PSYCHEDELIA?
03. MESSIAH
04. NO MORE NUKES PLAY THE GUITAR
05. The EDGE
06. NEO COSMOSCAPE
07. Rebellmusik with 類家心平
08. Lux Aeterna with 西島数博 & 風間自然
09. MIRANDA with 西島数博 & 風間自然
DISC 2
01. THE CAGE with KenKen & 類家心平
02. DELIVER… with KenKen、類家心平 & Chloe
03. ENOLA GAY RELOADED with HEATH
04. 禊 with HEATH
05. DO-FUNK DANCE with 類家心平 & Chloe
06. FATIMA
07. TELL ME WHY? with HEATH & Chloe
08. 昨日見た夢～平和の誓い～ with 佐藤タイジ
SHM-CD
DISC 1
01. Nova Terra
02. TELL ME WHY NOT PSYCHEDELIA?
03. MESSIAH
04. NO MORE NUKES PLAY THE GUITAR
05. The EDGE
06. NEO COSMOSCAPE
07. Rebellmusik with 類家心平
08. Lux Aeterna with 西島数博 & 風間自然
09. MIRANDA with 西島数博 & 風間自然
DISC 2
01. THE CAGE with KenKen & 類家心平
02. DELIVER… with KenKen、類家心平 & Chloe
03. ENOLA GAY RELOADED with HEATH
04. 禊 with HEATH
05. DO-FUNK DANCE with 類家心平 & Chloe
06. FATIMA
07. TELL ME WHY? with HEATH & Chloe
08. 昨日見た夢～平和の誓い～ with 佐藤タイジ
購入者特典サイン会
2023年7月4日（火）大阪府大阪市内某所
2023年7月7日（金）愛知県名古屋市内某所
2023年7月8日（土）東京都内某所
SUGIZO TOUR 2023 Rest in Peace & Fly Away～And The New Chaos is Saving You～
2023年7月3日（月）東京都 新宿ReNY（FC Only)
2023年7月5日（水）大阪府 ESAKA MUSE
2023年7月6日（木）愛知県 ElectricLadyLand
2023年7月10日（月）東京都 Zepp DiverCity（TOKYO）