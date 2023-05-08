ENHYPENのライブ映像作品「ENHYPEN WORLD TOUR 'MANIFESTO' in JAPAN 京セラドーム大阪」が7月26日にリリースされる。
本作には今年1月に行われた日本ツアー「ENHYPEN WORLD TOUR 'MANIFESTO' in JAPAN」大阪・京セラドーム大阪公演の映像を収録。日本語楽曲や日本語でのMC、日本公演の舞台裏を追ったメイキングも収められる。
パッケージは通常盤DVD / Blu-rayおよび初回限定盤DVD / Blu-rayの計4形態で、初回限定盤には同ツアーの神奈川・横浜アリーナ公演の映像入りDISC、BOXケース、ポスター、フォトカードが付属。全形態に同梱されるフォトブックは通常盤が24ページ、初回限定盤が52ページで、Blu-rayとDVDで異なる写真が掲載される。さらに初回限定盤DVDにはステッカーも付く。Weverse Shop JAPAN、UNIVERSAL MUSIC STOREでは明日5月9日11:00から本作の予約を受け付ける。
ENHYPEN「ENHYPEN WORLD TOUR 'MANIFESTO' in JAPAN 京セラドーム大阪」収録曲
01. Intro : Walk the Line
02. Given-Taken [Japanese Ver.]
03. Flicker
04. Always
05. Forget Me Not
06. TFW（That Feeling When）
07. Let Me In（20 CUBE） [Japanese Ver.]（※大阪・京セラドーム大阪公演のみ収録）
08. Upper Side Dreamin'
09. Mixed Up
10. Drunk-Dazed [Japanese Ver.]
11. One In A Billion
12. FEVER
13. Attention, please!
14. Polaroid Love
15. Make the change
16. Tamed-Dashed [Japanese Ver.]
17. Blessed-Cursed [Japanese Ver.]
18. Go Big or Go Home
19. WALK THE LINE
20. Future Perfect（Pass the MIC） [Japanese Ver.]
21. ParadoXXX Invasion
22. SHOUT OUT