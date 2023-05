ENHYPENのライブ映像作品「ENHYPEN WORLD TOUR 'MANIFESTO' in JAPAN 京セラドーム大阪」が7月26日にリリースされる。

本作には今年1月に行われた日本ツアー「ENHYPEN WORLD TOUR 'MANIFESTO' in JAPAN」大阪・京セラドーム大阪公演の映像を収録。日本語楽曲や日本語でのMC、日本公演の舞台裏を追ったメイキングも収められる。

パッケージは通常盤DVD / Blu-rayおよび初回限定盤DVD / Blu-rayの計4形態で、初回限定盤には同ツアーの神奈川・横浜アリーナ公演の映像入りDISC、BOXケース、ポスター、フォトカードが付属。全形態に同梱されるフォトブックは通常盤が24ページ、初回限定盤が52ページで、Blu-rayとDVDで異なる写真が掲載される。さらに初回限定盤DVDにはステッカーも付く。Weverse Shop JAPAN、UNIVERSAL MUSIC STOREでは明日5月9日11:00から本作の予約を受け付ける。

ENHYPEN「ENHYPEN WORLD TOUR 'MANIFESTO' in JAPAN 京セラドーム大阪」収録曲

01. Intro : Walk the Line

02. Given-Taken [Japanese Ver.]

03. Flicker

04. Always

05. Forget Me Not

06. TFW(That Feeling When)

07. Let Me In(20 CUBE) [Japanese Ver.](※大阪・京セラドーム大阪公演のみ収録)

08. Upper Side Dreamin'

09. Mixed Up

10. Drunk-Dazed [Japanese Ver.]

11. One In A Billion

12. FEVER

13. Attention, please!

14. Polaroid Love

15. Make the change

16. Tamed-Dashed [Japanese Ver.]

17. Blessed-Cursed [Japanese Ver.]

18. Go Big or Go Home

19. WALK THE LINE

20. Future Perfect(Pass the MIC) [Japanese Ver.]

21. ParadoXXX Invasion

22. SHOUT OUT