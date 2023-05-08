コスプレイヤー・グラビアアイドルの山吹りょうが自身のTwitter&Fantiaを更新しジムショットを披露した。

山吹りょう

山吹は「一緒にジムに行きませんか?」とツイートし、トレーニングウェアを着用したショットを披露。この投稿にファンからは「可愛いです」「行きたい」といった声が寄せられた。