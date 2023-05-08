コスプレイヤー・グラビアアイドルの山吹りょうが自身のTwitter&Fantiaを更新しジムショットを披露した。
山吹は「一緒にジムに行きませんか?」とツイートし、トレーニングウェアを着用したショットを披露。この投稿にファンからは「可愛いです」「行きたい」といった声が寄せられた。
一緒にジムに行きませんか？https://t.co/CwjrcolGIw pic.twitter.com/T8qrmhL50b— 山吹りょう🐶 (@ry01204) May 5, 2023
掲載日
コスプレイヤー・グラビアアイドルの山吹りょうが自身のTwitter&Fantiaを更新しジムショットを披露した。
山吹は「一緒にジムに行きませんか?」とツイートし、トレーニングウェアを着用したショットを披露。この投稿にファンからは「可愛いです」「行きたい」といった声が寄せられた。
一緒にジムに行きませんか？https://t.co/CwjrcolGIw pic.twitter.com/T8qrmhL50b— 山吹りょう🐶 (@ry01204) May 5, 2023
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