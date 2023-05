6月21日にリリースされる水樹奈々のライブBlu-ray / DVD「NANA MIZUKI LIVE HEROES」のジャケットが公開された。

「NANA MIZUKI LIVE HEROES」は今年1月に埼玉・さいたまスーパーアリーナで2DAYS開催されたライブ「NANA MIZUKI LIVE HEROES 2023」の模様を収めた作品。このライブでは、アニメ「魔法少女リリカルなのは」シリーズで水樹演じるフェイト・テスタロッサが雷撃を扱うことから1日目を「LIGHTNING MODE」、アニメ「戦姫絶唱シンフォギア」シリーズで水樹演じる風鳴翼が剣を扱うことから2日目を「BLADE MODE」と題し、それぞれのアニメの関連楽曲が中心として披露された。

ジャケットでは近未来をイメージした高層ビルと、ライブのステージセットにもなった“077(お奈々)ビル”を背景に、ヒーロースーツのようなシルバーの衣装をまとった水樹が凛々しい表情を浮かべている。ジャケットと併せて、法人別オリジナル特典の絵柄も公開された。さらにYouTubeには本作より「Destiny's Prelude」「FINAL COMMANDER」のライブ映像がアップロードされた。

通信カラオケ「JOYSOUND」の映像配信サービス「みるハコ」では、本作のDAY2「BLADE MODE」の映像が5月21日16:00より配信されることが決定。視聴には室料のほかに1名あたり税込1700円のチケット購入が必要となる。

水樹奈々「NANA MIZUKI LIVE HEROES」収録内容

「NANA MIZUKI LIVE HEROES 2023」2023.1.21 さいたまスーパーアリーナ -LIGHTNING MODE-

・OPENING MOVIE

・innocent starter

・BRAVE PHOENIX

・PHANTOM MINDS

・MC1

・SECRET AMBITION

・迷宮バタフライ ―diverse―

・天空のカナリア

・Cherry Boys SHOWCASE「チェリボ バーニング」

・Mr.Bunny

・Angel Blossom

・team YO-DA INTRODUCTION

・PRIDE OF GLORY

・Take a shot

・MC2

・ストラトスフィア

・深愛

・SHORT MOVIE 「AΩ」

・FEARLESS HERO

・WILD EYES

・MC3

・GET BACK

・Destiny's Prelude

・Don't be long

・MC4

・ETERNAL BLAZE

・ENDING MOVIE

<アンコール>

・ミラクル☆フライト

・POP MASTER

・MC5

・BRIGHT STREAM

・MC6

・Pray

・LINE UP

・END ROLL

「NANA MIZUKI LIVE HEROES 2023」2023.1.22 さいたまスーパーアリーナ -BLADE MODE-

・OPENING MOVIE

・TESTAMENT

・FINAL COMMANDER

・Exterminate

・MC1

・METRO BAROQUE

・嘆きの華

・Heart-shaped chant

・Cherry Boys SHOWCASE「チェリボ バーニング」

・Mr.Bunny!

・JET PARK

・team YO-DA INTRODUCTION

・PRIDE OF GLORY

・恋の抑止力-type EXCITER-

・MC2

・ストラトスフィア

・深愛

・SHORT MOVIE 「AΩ」

・FEARLESS HERO

・純潔パラドックス

・MC3

・Vitalization

・革命デュアリズム

・METANOIA

・Synchrogazer

・ENDING MOVIE

<アンコール>

・ミラクル☆フライト

・POP MASTER

・MC4

・Crystal Letter

・MC5

・Glorious Break

・LINE UP

・END ROLL

「SPECIAL FEATURE」

・making of LIVE HEROES -LIGHTNING MODE-

・making of LIVE HEROES -BLADE MODE-

・making of LIVE SHORT MOVIE 「AΩ」

・オーディオコメンタリー(-LIGHTNING MODE-のみ)