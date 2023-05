明治安田生命J1リーグ第12節が6日と7日に行われた。

首位のヴィッセル神戸は最下位の横浜FCとホームで対戦。前半終盤に大迫勇也のPK成功で先制すると、後半立ち上がりに大迫の2得点目と佐々木大樹のダメ押し弾が生まれ、神戸は3-0で快勝した。

2位の横浜F・マリノスは、ホームで京都サンガF.C.と対戦。開始10分にヤン・マテウスのアシストから西村拓真が先制点を挙げると、前半終盤に京都の同点ゴールを許す。それでも、後半早々にヤン・マテウスのクロスが相手のオウンゴールを誘って勝ち越し成功。64分にはヤン・マテウス自らゴールネットを揺らす。試合終盤に水沼宏太がダメ押しの4点目を挙げ、4-1で勝利した横浜FMは今季2度目の連勝で6戦無敗となった。

名古屋グランパスは67分に稲垣祥が挙げた1点を守り切り、ホームでガンバ大阪を撃破。名古屋は4試合ぶりの白星で9戦無敗となった一方、G大阪は3連敗で5戦未勝利となった。

サンフレッチェ広島はホームでアビスパ福岡と対戦。30分に先制を許して追いかける展開となったものの、後半にピエロス・ソティリウの今季初ゴールなど3点を奪って逆転勝利。広島は2連勝となり、3位名古屋と勝ち点・得失点差・総得点で並んだ。

調子を上げてきた鹿島アントラーズは、敵地でセレッソ大阪と対戦。鹿島は67分にコーナーキックの流れから関川郁万が先制点を挙げると、71分にC大阪が退場者を出して数的有利を得る。鹿島は1点を守り抜き、4試合連続のクリーンシートで4連勝を達成した。

復調の兆しを見せつつある川崎フロンターレは、ホームでサガン鳥栖と対戦。52分に脇坂泰斗が試合の均衡を破ると、この1点を守り抜いた。川崎Fは待望の今季ホーム初白星を挙げ、リーグ戦3連勝となった。

アルビレックス新潟vs柏レイソルは、リーグの不手際によってVARなしでの試合開催に。新潟は11分、CKの流れから鈴木孝司がゴールネットを揺らしたが、ゴール前に立っていた味方のオフサイドを取られて得点認められず。結局、試合はスコアレスドローに終わった。

ホームにFC東京を迎えた北海道コンサドーレ札幌は、開始8分に浅野雄也のゴールで先制。さらに菅大輝と金子拓郎が2得点ずつを挙げ、5-1の大勝を収めた。

今節の試合結果と順位表、次節の対戦カードは以下の通り。

◆■第12節

▼5月6日(土)

北海道コンサドーレ札幌 5-1 FC東京

名古屋グランパス 1-0 ガンバ大阪

▼5月7日(日)

サンフレッチェ広島 3-1 アビスパ福岡

横浜F・マリノス 4-1 京都サンガF.C.

アルビレックス新潟 0-0 柏レイソル

セレッソ大阪 0-1 鹿島アントラーズ

ヴィッセル神戸 3-0 横浜FC

川崎フロンターレ 1-0 サガン鳥栖

▼6月28日(水)

19:30 浦和レッズ vs 湘南ベルマーレ

◆■順位表

※()内は勝ち点/得失点差

1位 神戸(26/+18)

2位 横浜FM(24/+12)

3位 広島(23/+8)※1試合未消化

3位 名古屋(23/+8)

5位 鹿島(19/+4)

6位 川崎F(18/+1)

7位 福岡(18/-1)

8位 浦和(17/+5)※3試合未消化

9位 C大阪(17/0)

10位 札幌(16/+3)

11位 FC東京(15/-3)

12位 京都(13/-4)

13位 新潟(13/-4)

14位 湘南(11/+1)※1試合未消化

15位 鳥栖(11/-7)※1試合未消化

16位 柏(11/-7)

17位 G大阪(7/-13)

18位 横浜FC(6/-21)

◆■第13節の対戦カード

▼5月12日(金)

19:30 FC東京 vs 川崎F

▼5月13日(土)

14:00 神戸 vs 広島

15:00 湘南 vs 札幌

16:00 柏 vs 横浜FC

▼5月14日(日)

13:30 鹿島 vs 名古屋

13:30 新潟 vs 横浜FM

13:30 京都 vs C大阪

13:30 福岡 vs 鳥栖

16:00 浦和 vs G大阪