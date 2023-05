村上春樹「歌詞がいい」「ぶっとんでいてシュール」と語る大好きなスガ シカオの楽曲とは？

作家・村上春樹さんがディスクジョッキーをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「村上RADIO」(毎月最終日曜 19:00~19:55)。4月30日(日)の放送は「村上RADIO公開収録~懐かしのアトランティック・ソウル with スガ シカオ~ @The Haruki Murakami Library」をオンエアしました。今回は、3月24日(金)に早稲田大学国際文学館(村上春樹ライブラリー)でおこなわれた公開収録の模様を放送。ゲストにスガ シカオさんを迎え、スガさんの音楽ルーツの1つでもある1960年代のアトランティック・レコードの音源を中心に、音楽を聴きながら古いソウル・ミュージックについて熱く語り合いました。この記事では、村上さんが大好きなスガさんの楽曲「おれ、やっぱ月に帰るわ」について語ったパートを紹介します。村上:スガさんの大好きなSly & The Family Stone、かっこいいですね。というわけで、ソウル・ミュージック関係はこの辺でひとまず終えて、最後に僕の大好きなスガ シカオさんの曲を聴いてください。スガ:ここでかかるの、やだな。村上:なんでですか(笑)。スガ:いやあ、こんなすごいのを聴いたあとに……。村上:「おれ、やっぱ月に帰るわ」。この曲、僕大好きで。歌詞がいいんですよね、なんかぶっとんでいてシュールで。よくわかんなくて。でも感じは伝わってくるよね。「もう月に帰るしかねえや」という感じでね。でもスガさんって、捨て鉢な曲をつくることが多いですよね。スガ:そうですね。結論を出してもしょうがないなとか。悩んでいることとかあっても、結論なんて出ないことが多いから。月に帰るしかないかな、みたいなね。村上:エレベーターに乗ったら香水の匂いがプンプンしていて嫌だなとか、デジタル時計がひっくりかえって字が読めないとか。スガ:そこだけ、切り取らないでくださいよ(笑)。ちゃんと前後の物語があるんですから。村上:でも、スガさんの歌詞は面白いよね。スガ:ハルキイズムですから。村上:「バクダン・ジュース」も好きだけど、この曲も好きです。「おれ、やっぱ月に帰るわ」。村上:『THE LAST』というアルバムに入っています。スガ:春樹さんにライナーノーツを書いてもらいました。村上:そうなんです。あと「愛と幻想のレスポール」も好きなんだけどね。スガ:ありがとうございます。でも確かに歌詞よくわかんないな、これ。村上:歌詞はほとんど全部、スガさんが書くんですよね。スガ:はい、ほとんどじゃなくて、全部書いています(笑)。村上:ここでスガさんとはお別れになります。どうも今日はありがとうございました。とても楽しかったです、いつもは聞けない話も聞けて。スガ:楽しかったです。言いたいことだけを言って帰っていくみたいな感じですけど。村上:いや、僕のほうがもっと言いたいことだけ言っています。今日のクロージングはブッカーT.&MG‘sでいきたいと思います。曲は「Over Easy」。バンドのオリジナル曲です。今日はスガ シカオさんをゲストにお招きして、音楽の話をじっくりと伺いました。楽しかったですね。なかなかこういう機会ってないから、素晴らしいです。音楽の話をしていると、あっという間に時間が過ぎ去ってしまいます。スガさんって眼鏡がトレードマークになっているけど、ときどき会って、眼鏡をはずしていると誰だかわかんなくなっちゃう時があります。変装するのが楽ですね。それではまた来月。<番組概要>番組名:村上RADIO公開収録 ~懐かしのアトランティック・ソウル with スガ シカオ~ @The Haruki Murakami Library放送日時:4月30日(日)19:00~19:55パーソナリティ:村上春樹ゲスト:スガ シカオ番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/murakamiradio/