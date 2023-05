乃木坂46賀喜遥香 シャーペンの芯は「絶対に0.3mm」筆箱は「胴体にペンが入るタイプのクマのお人形」学生時代の思い出

乃木坂46の賀喜遥香がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」。5月4日(木)の放送では、リスナーのメッセージをきっかけに中高時代の思い出を語りました。【リスナーのメッセージ:今年の春から高校生になったのですが、かっきーおすすめの文房具があったら教えてください。そして、高校生活を楽しむ方法があれば、教えてください】(15歳)賀喜:おすすめの文房具か……高校生のときの文房具は、クマのお人形の筆箱! 胴体にペンが入るタイプの筆箱を持っていて、それを相棒として毎日持ち運んでいました。机の上に置いているだけでかわいいし、カバンの中に入れても、クマがこっちを見ているみたいでかわいくて……! めちゃめちゃテンションが上がって、その筆箱にしてよかったなって思います。シャーペン(の芯)は、絶対に0.3(mm)でしたね。絶対0.3だった! もうこれは譲らなかった(笑)。0.3は、細いから絵が描きやすいんです。0.2は、先っちょの芯が詰まるから苦手でしたね。今の子ってどんなの使っているんだろう? あんまり変わらないのかな~? 高校生活、楽しんでね~!【リスナーのメッセージ:僕は賀喜先生と同じく、中学までバスケ部でした。小学校のときは、毎日の練習の成果で県3位になりました! 賀喜先生のバスケ部エピソードが聞きたいです!】(17歳)賀喜:3位ってすごい! 私はバスケを中学3年間しかやってなかったんですけど……バスケ部のときは、一応背番号5番で副キャブテンをやっていましたね。なんでバスケ部に入ったかと言うと……バスケの漫画を見たとか、バスケの作品を見たとかじゃないんだけど、部活動見学したときに「バスケってかっこいいな~」って、ビリビリビリ! ってなって入りました。3年間ただひたすらに、バスケばっかりやっていましたね。懐かしい! 友達とやる練習が楽しかったです。私は栃木だったんですけど、冬が寒すぎて……! すぐ手が凍えちゃうからボールをキャッチできなくて、試合中でも1人だけカイロを持っていました(笑)。夏は暑いから練習に水筒を持っていくんですけど、スクイズだっけ? (ボトル部分を)指で押すと出る水筒があって、魚肉ソーセージといつも食べていました(笑)。すぐ食べられるから便利なんですよね、バクバクバクって。そのときは何気なくしていたことでも、今になったら「あのときはこういうことしていたな~、懐かしいな~」っていい思い出になっちゃうのが、青春の恐ろしいところ(笑)。もう何気ない日常が、思い出になっちゃうんですよ……! だから、みんなも覚えときな! はぁ~……青春を思い出して、苦しくなっちゃった(笑)。ありがとうございました!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/