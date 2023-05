「まだクラスに馴染めない」14歳の相談にDa-iCE花村想太が楽曲でエール

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。松田部長(東京ダイナマイト・松田大輔)が担当する「松田LOCKS!」のコーナーでは、毎月1組のアーティストが登場し、リスナーの相談にアドバイスと1曲を届けます。5月のマンスリーアーティストは、Da-iCEの花村想太さんです。5月3日(水)の放送では、「まだクラスに馴染めない」という10代リスナーの相談に回答しました。学年が1つ上がり、仲の良い人達と離れてしまい、まだクラスに馴染めていません。自分は元々友人が少なく、こうなることもわかっていたのですが少し寂しいです。どうしたらいいのでしょうか。花村想太:この楽曲は、僕が歌詞を書かせていただいたんですけど……この歌詞の中では恋愛ですけど、恋愛以外でも人との繋がりというのはすごく難しいですよね。この楽曲では、円周率に人間関係を例えています。人間関係というのは、なかなか数学の定理では図れないというか……。世の中ではいろんなことが起こりますし、別れがあれば出会いもあるということで……馴染めないというその感覚が、この楽曲を聴くことによって、“もしかしたら、何かの始まりがまたやってくる”と、プラス思考で思えるようになったらいいなと思います。僕も、新しいお仕事……例えば舞台とかで、馴染めるタイプかと言われればそうではないので。そういうときに、愛に寄り添っている音楽を聴くことで、自分の心が開放されていくような感覚になったら、その馴染めていないクラスの生徒みんなともう一歩進めるかなと思います。今回、選曲された「Answers」は、5月24日(水)リリースのニューアルバム『SCENE』に収録されています。詳細はオフィシャルサイトまで。「松田LOCKS!」は、毎週水曜日の23時から放送。詳細は、番組の特設サイトをご確認ください。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/