乃木坂46賀喜遥香『あなたのために弾きたい』『他人のそら似』…結婚式にオススメの楽曲を紹介

乃木坂46の賀喜遥香がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」。5月4日(木)の放送では、リスナーの質問から、結婚式に合う乃木坂46の楽曲を考えてみました。遥香先生に、どうしてもお聞きしたいことがあってメールしました!私の兄が今度結婚式をするのですが、私が乃木坂46のファンだということもあり、結婚式で乃木坂46の曲を使ってあげると言われたのですが、結婚式で流す遥香先生のオススメの曲を教えてほしいです! どんな場面で流すかとかもあると思いますが、ぜひ遥香先生のオススメが知りたいです!(17歳)賀喜:お兄さん、ご結婚おめでとうございます! 私も何度か親戚の結婚式には行ったことがあって……幼稚園生とか小学生のころなんですけど。そこで流れていた(一青窈さんの)『ハナミズキ』が好きになりました。結婚式がきっかけで好きになるのっていいですよね。これで、乃木坂の曲をもっと好きになってもらえたらないいな、と思います。そうだ! 乃木坂46のマネージャーさんに、結婚された方がいらっしゃいまして。私たちは参加できなかったんですけど、メッセージカードを書いたり、似顔絵を描いたりしてお祝いさせていただきました。その方は、結婚式で『他人のそら似』を流したらしいんですよ。乃木坂の曲をかけてくれて、嬉しかったですね! 『他人のそら似』は、ふとした出会いが愛になって……みたいな、いい曲です。この曲もいいなって思いますし……あとは、ライブ仕様にするのはどうですか。結婚式のセトリを作って、入場曲を『OVERTURE』にして、好きな曲を入れてから退場して、『乃木坂の詩』を流したり……そういう遊びもできそうだなって思いました(笑)。みんなに感謝を伝えるような曲だと『しあわせの保護色』は素敵だなって思うし、この先の希望を込めて『君の名は希望』とか……。あとは……ぱっと出てきた曲があって、『あなたのために弾きたい』っていう生田絵梨花さんが歌っていらっしゃる曲があるんです。この曲が結婚式で流れていたらいいなぁ、って思いました。自分の好きな曲を流してもらうのがいちばんだと思うけど、参考になったらいいなって思います! 『お兄さん! 結婚おめでとうございます! 末永くお幸せにお過ごしください!』――ここで『あなたのために弾きたい』オンエア賀喜:(楽曲を聴きながら)今、頭の中で、お兄さんの結婚式に出席している(リスナーの)姿を想像して泣きそうになっちゃった……(笑)。この曲も、改めて聴くととってもいい曲だし……いいな~。誰かが幸せになる瞬間って私も幸せになっちゃうから、このメッセージを読んでとても幸せな気持ちになりました。ありがとうございました!