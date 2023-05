8月26、27日、9月2日に大阪・泉大津フェニックスで行われる野外ライブイベント「RUSH BALL 2023 25years Goes On!」の出演アーティストが発表された。

今年で25周年を迎える「RUSH BALL」。初日にあたる8月26日に[Alexandros]、KANA-BOON、Saucy Dog、、WurtS、クリープハイプら11組、27日にASIAN KUNG-FU GENERATION、THE BACK HORN、WANIMA、10-FEET、マキシマム ザ ホルモンなど11組、最終日となる9月2日にCreepy Nuts、EGO-WRAPPIN'、SUPER BEAVER、04 Limited Sazabys、ストレイテナーを含む11組が出演する。ATMCステージの出演者は後日アナウンスされる。

RUSH BALL 2023 25years Goes On!

2023年8月26日(土)大阪府 泉大津フェニックス

<出演者>

[Alexandros] / KANA-BOON / KEYTALK / Saucy Dog / SHISHAMO / WurtS / クリープハイプ / ハンブレッダーズ / フレデリック / ヤバイTシャツ屋さん / bokula.(オープニングアクト) / and more



2023年8月27日(日)大阪府 泉大津フェニックス

<出演者>

ASIAN KUNG-FU GENERATION / BRAHMAN / Dragon Ash / go!go!vanillas / LOW IQ 01 & THE RHYTHM MAKERS PLUS / THE BACK HORN / ROTTENGRAFFTY / WANIMA / 10-FEET / マキシマム ザ ホルモン / 時速36km(オープニングアクト) / and more



2023年9月2日(土)大阪府 泉大津フェニックス

<出演者>

ACIDMAN / BIGMAMA / Creepy Nuts / EGO-WRAPPIN' / OAU / SUPER BEAVER / THE ORAL CIGARETTES / 04 Limited Sazabys / 9mm Parabellum Bullet / ストレイテナー / the shes gone(オープニングアクト) / and more

力竹総明氏(GREENS CORPORATION) コメント

RUSH BALL 2023 泉大津フェニックス

大阪府泉大津市の湾岸部の芝生が生えた大きな敷地で

台風や地震による天災などを乗り越え、2020年からのコロナ禍の中でも

やれない理由よりやれる方法を模索し、音楽・ライブ・それぞれの気持ちの解放地を

参加者にできるだけ提供できるように続けてきたRUSH BALLも25回を数えます

5年ごとのアニバーサリーで周年として捉える年なのですが

時代や環境、社会情勢の大きな変動により、大々的にやる年ではないのかなとも感じていて

RUSH BALLはいつものRUSH BALLを開催したいと思います

さまざまな規制の強化や緩和を繰り返し、その時期に合う方法・手段を考えて

やってきたスタンスは変えず、今年もできるだけ開放感ある場所にしたいと思います

ステージで演奏するリアルを観てほしい

各々がそれぞれのスタンスでライブを楽しんでほしい

バックヤード含め、それぞれの距離感が少ないアットホームでロックなイベントを今年も目指します

RUSH BALL 25years Goes On!