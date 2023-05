本日5月6日に千葉・千葉市蘇我スポーツ公園で行われている野外フェス「JAPAN JAM 2023」の一部ステージが閉鎖されている。

「JAPAN JAM 2023」はSKY STAGE、SUNSET STAGE、BUZZ STAGEにてライブが展開される音楽イベント。最終日にあたる本日、3つのステージのうちSUNSET STAGEは、イベント主催者が気象状況を受けて検討のうえ安全確保のためクローズすることが決定した。SUNSET STAGEに出演する予定だったのはHwyl、Da-iCE、フジファブリック、Novelbright、フレデリック、Saucy Dog、DJ和。運営サイドは7組すべてのアクトがSKY STAGEに立つことも検討したが、当初と異なるステージで演奏するための機材やデータの準備が間に合うのがSaucy Dogのみだったため、それ以外の6組は出演をキャンセル。Saucy Dogは緑黄色社会の次のアクトとして18:10よりSKY STAGEに出演する。

なお出演者およびタイムテーブルの変更に伴うチケットの払い戻しは実施されない。

JAPAN JAM 2023(※終了分は割愛)

2023年5月6日(土)千葉県 千葉市蘇我スポーツ公園

<出演者>

あたらよ / KALMA / ケプラ / Saucy Dog / Da-iCE / Chilli Beans. / This is LAST / DISH// / にしな / Vaundy / ポルカドットスティングレイ / マルシィ / miwa / moon drop / ヤユヨ / 緑黄色社会

出演キャンセル:Hwyl / Da-iCE / フジファブリック / Novelbright / フレデリック / DJ和