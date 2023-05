スガ シカオ「僕はプリンスとスライからの影響がやっぱり一番大きくて」村上春樹とスライ&ザ・ファミリー・ストーンを語る

作家・村上春樹さんがディスクジョッキーをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「村上RADIO」(毎月最終日曜 19:00~19:55)。4月30日(日)の放送は「村上RADIO公開収録~懐かしのアトランティック・ソウル with スガ シカオ~ @The Haruki Murakami Library」をオンエアしました。今回は、3月24日(金)に早稲田大学国際文学館(村上春樹ライブラリー)でおこなわれた公開収録の模様を放送。ゲストにスガ シカオさんを迎え、スガさんの音楽ルーツの1つでもある1960年代のアトランティック・レコードの音源を中心に、音楽を聴きながら古いソウル・ミュージックについて熱く語り合いました。この記事では、キング・カーティス「Memphis Soul Stew」、スライ&ザ・ファミリー・ストーン「Dance To The Music」について語ったパートを紹介します。村上:次は、僕の好きなインストゥルメンタルでいきます。キング・カーティス。テナーサックス。この人の「メンフィス・ソウル・シチュー」。どうして「メンフィス・ソウル・シチュー」かというと、料理の作り方になぞらえて、バンドの音楽の作り方を一つひとつ積み上げていくんです。これ、おもしろいんです。フィルモアでやったライブで長いのがあって、こっちもしびれますけど、今日はあんまり時間がないので、スタジオ録音の短いバージョンで行くけど、これもかっこいいです。村上:ひとつまみの塩と、ふたつまみコショーというように、楽器がひとつずつ入ってくる。スガ:お、かっこいい。めっちゃ、かっこいい。村上:ほら、ここでブラスが入ってくる。スガ:テナーってやっぱり楽器が大きいから、小柄な日本人だと鳴らし切れないイメージがあるんですけど、やっぱりすごいですね。体が鳴っていますよね。村上:こういうスタジオバンド、かっこいいですよね。質が高いというか。村上:さて、次はSly & The Family Stone。スライ好きでしょう?スガ:これは単に僕の趣味ですね。村上:アトランティックから離れてコロンビアの録音ですけど、これはもう70年代に入っていますよね。スガ:ぎり60年代じゃなかったかな。村上:そうかなあ。僕の感覚としてはこの辺から70年代という感じ。だんだんこのまま伸びていって、プリンスのほうまでいっちゃうという感じの音楽だと思うけど。スガ:ウッドストックでブレイクしているから、やっぱりぎり60年代ですね。村上:ほんとに。感覚的には新しいと思う。スライが出てきたとき、僕はソウル・ミュージックもずいぶん変わったなと思ったしね。スガ:西海岸だしね、スライとかは。ソウル・ミュージックとはちょっと違いますよね。村上:ブラック・ミュージックに近くなっていくのかな。スガ:そうですね。ジャンルとしてはファンクですね。村上:じゃあ、Sly & The Family Stone「Dance To The Music」。スガ:僕はプリンスとスライからの影響がやっぱり一番大きくて。村上:スライとプリンスは割と結びつくところがありますよね。スガ:スライって、メロディが童謡っぽいところが多いんです。<番組概要>番組名:村上RADIO公開収録 ~懐かしのアトランティック・ソウル with スガ シカオ~ @The Haruki Murakami Library放送日時:4月30日(日)19:00~19:55パーソナリティ:村上春樹ゲスト:スガ シカオ番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/murakamiradio/